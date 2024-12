Drift Festival na Arena Dream Car de sexta a domingo

Manobras radicais e muita adrenalina! Os maiores pilotos do Brasil participam, de sexta-feira (13/12) a domingo (15/12), do Drift Festival, que ocorre na Arena Dream Car, o kartódromo do Complexo Dream Car de São Roque, distante 60 km da capital paulista. O acesso à área vip permite acompanhar os bastidores de todas as disputas e está à venda no site ingresso.dreamcarmuseu.com.br por R$ 69,90, garantindo visitação ao paddock e aos boxes, bem como ao acervo do Dream Car Museum.

O Drift Festival é um dos maiores eventos do Brasil e o primeiro a reunir 30 pilotos de três das principais equipes do País: Track Squad, Bandoleros Racing e 4Men Garage. “Faremos, pela primeira vez, uma disputa estilo hyperdrive, na qual os pilotos de São Paulo deverão fazer determinadas manobras com a maior precisão possível, mas no menor tempo que cada um conseguir. O público pode esperar um espetáculo maravilhoso, cheio de manobras arriscadas e uma briga intensa pelo primeiro lugar”, adianta o organizador do evento, Pedro Candido. Na sexta-feira, a partir das 8 horas, ocorrerão treinos livres, enquanto no sábado, das 8 às 20 horas, serão realizadas as provas. Já no domingo, as finais terão início às 8 horas, com a premiação prevista para as 16 horas.

Desde a sua inauguração, a Arena Dream Car tornou-se uma importante referência para o drift brasileiro, contribuindo para incentivar a modalidade em nível nacional e também descobrir novos talentos. “Temos apresentações de drift todos os finais de semana, além do Furiozza, que é um evento de drift e carros customizados”, salienta Pedro. A próxima edição do Furiozza, aliás, está prevista para 22 de dezembro.

Complexo Dream Car celebra um ano de operação

O Drift Festival integra a agenda de comemoração do primeiro ano de atividades do Complexo Dream Car, completado nesta segunda-feira, 9 de dezembro. Outro destaque foi o 1º Encontro de Veículos Antigos do Sudeste, que reuniu, de 29 de novembro a 1º de dezembro, 200 veículos antigos e 10 mil pessoas, entrando para a história do antigomobilismo brasileiro. De janeiro a novembro deste ano, o complexo registrou 330 mil visitantes, número que deverá aumentar para 360 mil pessoas até o final de dezembro.

Muito mais do que um museu de veículos antigos, o Complexo Dream Car é um polo cultural, gastronômico e de lazer – composto por um acervo com 165 veículos, kartódromo de nível internacional, parque de diversões temático e mall com 23 lojas e restaurantes.

O empreendimento surgiu do projeto de uma modesta garagem, mas aos poucos agregou novas atrações e evoluiu para o complexo, tornando-se o maior do Brasil dedicado a veículos antigos. As obras começaram em março de 2022 e foram concluídas no início de dezembro de 2023. A abertura oficial ao público ocorreu nos dias 9 e 10 de dezembro com uma programação especial, reunindo milhares de fãs ansiosos para conhecer o empreendimento.

São 100 mil metros quadrados de área total em meio à natureza. A área total construída, que inicialmente era de 12 mil metros quadrados, foi ampliada para 31 mil metros quadrados ao longo de 2024 com a inauguração da Arena Dream Car e do heliponto. Já o acervo do museu passa por constantes atualizações, de forma a sempre oferecer novidades aos apaixonados. Outra atração do complexo é a Volta dos Sonhos, que permite locar Ferrari 360 Spider, Porsche 718 Boxster e Chevrolet Camaro. Informações adicionais: WhatsApp (11) 3090-9147 ou site www.dreamcarmuseu.com.br. (Fotos: Matheus Freitas/Divulgação).