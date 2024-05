Dicas importantes de manutenção para seu barco seguro e conservado

Explorar as águas é a maior alegria para os apaixonados pelo mar. Contudo, antes de ligar os motores, é fundamental garantir que a embarcação esteja em perfeitas condições de funcionamento e assegurar um passeio tranquilo, livre de contratempos e preocupações. Desde que foi fundada, a Marina Itajaí, localizada em Itajaí, litoral norte de Santa Catarina, se tornou um ponto estratégico para a manutenção de embarcações por conta de sua localização e também por ter equipamentos para movimentar barcos de até 75 toneladas, o que equivale a uma embarcação de cerca de 80 pés, além de amplo centro de serviços para atender 6 barcos de grande porte de forma simultânea.

“Independentemente do tamanho ou do tipo de embarcação, a manutenção adequada não só garante uma experiência de navegação tranquila e sem problemas, mas também preserva a segurança dos ocupantes e prolonga a vida útil do barco. Na Marina Itajaí, recebemos navegadores das mais diversas partes do mundo e, por isso, estamos comprometidos em ajudar a manter as embarcações em excelente condição, tanto por meio de nossa estrutura quanto dos fornecedores e empresas que atuam em nossa área de serviços. Destacamos a importância de agendar uma manutenção regular antes e depois do início da temporada, para garantir uma experiência segura e agradável na água”, destaca Carlos Gayoso de Oliveira, diretor da Marina Itajaí.

Entre as dicas essenciais para garantir a melhor conservação para as embarcações, estão:

1 – Pintura do fundo e reparos nas partes metálicas abaixo da linha da água é recomendado fazer anualmente para melhor desempenho e durabilidade do casco;

2 – Polimento e prevenção do casco estende a vida útil da embarcação e contribui para valorização do bem até na hora da venda;

3 – Realizar a preventiva de motores e anodos, isso garante uma navegação mais segura;

4 – A escolha dos materiais que serão aplicados no barco também é importante, por isso, a recomendação é verificar a procedência e os certificados fornecidos pelo fabricante ou loja especializada em artigos náuticos;

5 – Periodicamente é recomendada a manutenção dos revestimentos e estofados.

“A compra de um barco é sempre um investimento, por isso, é importante que sejam feitas todas as manutenções, tanto da parte externa, como internas. Essa é uma cadeia que envolve uma série de profissionais especializados em manter as embarcações sempre novas e bem cuidadas. Aqui na Marina Itajaí temos um centro de serviços especializado para atender todas essas demandas”, comenta Fabiano Rocha Henkemaier, Gerente Operacional da Marina Itajaí.

Os interessados em fazer manutenções de barcos na Marina Itajaí precisam reservar uma data. O contato pelo celular (47) 99270-7390. (Fotos: Marina Itajaí/Divulgação).