Dicas essenciais para garantir uma viagem segura nas férias de julho

Com a chegada das férias de julho, muitos brasileiros planejam viagens de carro para aproveitar o merecido descanso junto à família. Contudo, antes de pegar a estrada, é fundamental uma revisão no veículo. Alguns números indicam que a falta de manutenção é uma das principais causas de acidentes durante as férias, reforçando a necessidade de cuidados preventivos para garantir a segurança de todos.

A revisão de alguns itens específicos é essencial para evitar problemas mecânicos e garantir uma viagem segura. De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o número de acidentes nas estradas federais aumenta cerca de 20% durante os períodos de férias, com uma parcela significativa desses incidentes atribuída à falta de manutenção adequada dos veículos.

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em dados divulgados em agosto de 2023, logo após as férias de julho do ano passado, a taxa de mortalidade no trânsito brasileiro aumentou 2,3%, com mais de 390 mil óbitos em acidentes. O Ipea informa ainda que as rodovias federais apresentam um panorama distinto das áreas urbanas. Enquanto nas cidades as ocorrências diminuíram devido às políticas de controle de velocidade, nas rodovias, houve um aumento de 16%.

Dados da Polícia Rodoviária Federal, mostram que no primeiro quadrimestre de 2023, foram registradas mais de 4,4 mil infrações por conduzir veículo em mau estado de conservação nas rodovias brasileiras. Ainda segundo a PRF, este tipo de automóvel, sem manutenções em dia, foi responsável por 30% dos acidentes nas estradas.

Uma revisão bem-feita pode identificar e corrigir problemas mecânicos antes que eles se transformem em questões mais sérias durante a viagem. Isso inclui a verificação de fluidos, sistema de freios, pneus e outros componentes cruciais. Um veículo com a manutenção em dia é mais eficiente também no consumo de combustível, por isso, a revisão adequada pode otimizar o desempenho do motor, garantindo uma condução mais econômica e sustentável.

Danilo Ribeiro, Coordenador do Centro de Treinamento Técnico da DPaschoal, ressalta: “Muitos motoristas negligenciam a revisão do carro antes de pegar a estrada em viagens de férias, o que pode resultar em falhas mecânicas graves. Itens como freios, pneus, sistema de suspensão e sistema elétrico precisam ser verificados com atenção para evitar riscos desnecessários”.

Para uma viagem de férias tranquila, é importante checar:

Freios: Inspecionar pastilhas, discos e o nível do fluido de freio. Freios eficientes são cruciais para a segurança na estrada;

Pneus: Verificar o desgaste e a calibragem. Pneus em boas condições garantem aderência e estabilidade, além de evitar multas e até apreensão do veículo.

Suspensão: Componentes da suspensão desgastados podem causar perda de controle do veículo, aumentando o risco de acidente;

Sistema Elétrico: Importante assegurar-se de que todas as luzes (faróis, lanternas, piscas) estão funcionando corretamente e aproveitar para testar também a bateria, para evitar ficar sem partida, especialmente nessa época de maior frio.

Fluidos: Conferir os níveis de óleo do motor, fluido de arrefecimento, fluido de freio e óleo da direção hidráulica é essencial para garantir o bom funcionamento do veículo.

A revisão veicular não só promove segurança, mas também pode gerar economia. Reparos preventivos costumam ser mais baratos e menos problemáticos do que consertos emergenciais. Danilo explica: “Manutenções preventivas evitam surpresas desagradáveis e custosas na estrada. Além disso, um carro em bom estado consome menos combustível, contribuindo para a economia durante a viagem.”

Antes de pegar a estrada nas férias de julho, é de extrema importância realizar um check-up completo no veículo. Este cuidado não apenas garante a segurança dos ocupantes do carro, mas também evita transtornos e despesas desnecessárias. Importante sempre, procurar profissionais e estabelecimentos de confiança, e preparar o veículo para uma viagem tranquila e segura. “A revisão do veículo antes de uma viagem é essencial. Ela garante que o carro esteja em perfeitas condições de funcionamento, proporcionando segurança para todos os ocupantes e prevenindo imprevistos que podem arruinar as férias. Uma dica final é: realize uma revisão completa a cada 6 meses ou 10 mil quilômetros mesmo que não perceba algo de anormal, pois, em algumas situações o carro tem um início de problema que ainda não apresenta sintomas durante o uso, mas que podem se complicar de uma hora para outra”, finaliza o Coordenador da Área Técnica da DPaschoal. (Foto: DPaschoal/Divulgação).