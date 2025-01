Desafios para a segurança no transporte coletivo

A segurança no transporte coletivo é um dos principais desafios enfrentados pelo setor no Brasil, com indicadores que refletem a urgência de medidas mais efetivas. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), em períodos de alta temporada, há um aumento de até 20% de acidentes. A principal causa apontada é a falta de manutenção dos veículos. A Transportes Santa Maria, na contramão dessa tendência, adotou mecanismos para além do exigido pela legislação vigente, fruto de uma política de prevenção de acidentes.

Desde a adoção do Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS), que utiliza sensores e câmeras para alertar os condutores sobre situações de risco, até a instalação de sistemas de telemetria que monitoram em tempo real o desempenho dos veículos, a empresa implementou tecnologias para mitigar ocorrências no trânsito. O diretor da Santa Maria, Gabriel Nunes, explica que os dispositivos ajudam a evitar colisões, especialmente em condições adversas ou em áreas de tráfego intenso.

Além disso, a manutenção da frota segue protocolos definidos para inspeção detalhada e reparos antes da liberação dos veículos para circulação. A infraestrutura disponível, que inclui oficinas equipadas e veículos de reserva, permite a execução das rotinas de manutenção e planos de contingência.

A formação de profissionais também é parte integrante da abordagem. Motoristas e técnicos participam regularmente de treinamentos para atualizações sobre práticas operacionais e de segurança.

Idade dos veículos impacta diretamente na segurança

No panorama nacional, o envelhecimento das frotas é uma preocupação recorrente, com a média de idade dos veículos chegando a 7,5 anos, segundo dados da ANTT. Em contraste, a frota da Santa Maria mantém um padrão diferenciado, com idade média de três anos. Essas práticas ilustram como a integração de tecnologia avançada, manutenção preventiva rigorosa e capacitação contínua pode impactar positivamente a segurança operacional.

“A política de renovação de 30% da nossa frota, anualmente, é essencial para manter os veículos atualizados e seguros. Adquirimos novos ônibus à vista, o que nos permite revendê-los como seminovos com alto valor agregado, garantindo a sustentabilidade do ciclo de renovação”, destaca Nunes. (Foto: Transportes Santa Maria/Divulgação).