Desafio de levar novo Aircross para dentro do aeroporto de Congonhas

Um SUV de muita personalidade, com opções de cinco e sete lugares, voltado para famílias grandes e pequenas. Não poderia haver um lugar melhor para expor um veículo tão versátil do que um aeroporto, onde justamente circulam os mais diversos perfis.

Até o dia 14 de junho, passageiros que estiverem na área de embarque do Aeroporto de Congonhas, na capital paulista, poderão aproveitar o tempo de espera do voo para conhecer em detalhes, por dentro e por fora, o Novo SUV Citroën C3 Aircross, mais recente lançamento da marca e disponível em várias versões e cores.

O veículo presente no local é a versão com sete lugares. Há ainda diversos conteúdos disponíveis nas telas digitais do aeroporto.

CURIOSIDADES

Para chegar ao local da exposição, há toda uma logística específica. O veículo foi içado em uma gaiola fechada do térreo até a área de embarque, próximo ao portão por onde acessam somente fornecedores exclusivos do aeroporto.

Esse tipo de montagem ocorre sempre à noite, com o carro e a equipe responsável chegando ao local no máximo por volta das 21h30. Os processos de vistoria e de liberação do aeroporto podem levar cerca de uma hora e meia e somente a partir das 23h, quando Congonhas encerra suas operações diárias, é que se iniciam os trabalhos.

O objetivo é gerar alcance e visibilidade para o lançamento do SUV dentro de um público qualificado como o de aeroportos. De acordo com um levantamento feito pelo Ministério de Portos e Aeroportos, em 2023, pelo menos 22,3 milhões de pessoas passaram por Congonhas.

O Novo Aircross parte de R$ 112.990 na venda on-line. Destaca-se pelo motor Turbo 200 de até 130 cv, câmbio CVT de sete marchas, sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio e o maior porta-malas entre seus rivais diretos: 493 litros de volume (padrão VDA) em todas as versões. (Foto: Citroën/Divulgação).