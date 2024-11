Daimler Truck dá início à produção do M-Benz eActros 600

O portfólio de veículos eletrificados da Daimler Truck está crescendo. A Companhia celebrou na última sexta-feira, em 22 de novembro, na fábrica da Mercedes-Benz de Wörth, na Alemanha, o início da produção em série do caminhão elétrico à bateria Mercedes-Benz eActros 600 para longas distâncias. Esse momento marcante foi realizado na presença de Karin Rådström, CEO da Daimler Truck, e de Daniela Schmitt, Ministra de Estado da Economia, Transportes, Agricultura e Viticultura da Renânia-Palatinado. Também estavam presentes: Jürgen Distl, Chefe de Operações da Mercedes-Benz Trucks; Andreas Bachhofer, Chefe da Fábrica de Wörth e de Produção da Mercedes-Benz Trucks; e Michael Brecht, que preside o Grupo e o Conselho Geral da Daimler Truck.

Karin Rådström, CEO da Daimler Truck: “O início da produção em série do eActros 600 é mais uma comprovação de nossa ambição de transformar o setor. Com uma autonomia de 500 quilômetros com uma única carga de bateria, nosso eActros 600 é direcionado ao transporte de longo percurso na Europa, que é responsável por 2/3 das emissões de CO2 do segmento rodoviário pesado. Nosso caminhão elétrico à bateria para longa distância vai fazer então uma diferença real”.

Daniela Schmitt, Ministra de Estado da Economia, Transportes, Agricultura e Viticultura da Renânia-Palatinado: “Com a produção em série do eActros 600, a Daimler Truck está novamente provando que o transporte de carga livre de emissões de CO2 já é uma realidade hoje em dia. No futuro, esse veículo vai sair da linha de produção em Wörth, se posicionando na vanguarda do desenvolvimento tecnológico. Pela segunda vez na semana, este local está enviando um forte sinal para o setor de veículos comerciais. Além disso, desejamos garantir que a competitividade internacional e a criação de valor industrial na Renânia-Palatinado sejam mantidas no futuro”.

Jürgen Distl, Chefe de Operações da Mercedes-Benz Trucks: “Como fábrica líder da rede de produção da Mercedes-Benz Trucks, a planta de Wörth desempenha um papel central, especialmente com relação à integração de modelos elétricos à bateria, como o eActros 600. Entretanto, estamos impulsionando a transformação em todos os níveis da nossa rede de produção, incluindo a área de caminhões elétricos livres de emissões de CO2 e nossa cadeia de suprimentos. Aliás, já estamos recebendo nossos suprimentos por meio de caminhões elétricos. A eletrificação completa dos transportes nas entregas para a fábrica de Wörth está programada para ocorrer até o final de 2026 e o eActros 600 vai desempenhar um papel decisivo quanto a isso”.

Andreas Bachhofer, Chefe da Fábrica de Wörth e de Produção da Mercedes-Benz Trucks: “Com o início da produção em série do eActros 600, estamos expandindo nosso portfólio de produtos de Wörth com um veículo importante para o futuro. A montagem deste primeiro caminhão elétrico à bateria “made in Wörth” será totalmente integrada na linha de produção já existente, de forma flexível, juntamente com a fabricação de caminhões com motor de combustão. Isso significa que estamos posicionados de maneira ideal para a produção de quantidades maiores. Nossa equipe está bem preparada para o aumento sucessivo de fabricação nos próximos meses”.

Thomas Zwick, presidente do Conselho de Produção da Fábrica de Wörth: “O eActros 600 é mais um passo na implementação do futuro contrato que nós do Conselho de Produção acordamos com a administração da fábrica em 2021. A decisão fundamental de produzir todos os caminhões aqui em Wörth, independentemente do tipo de propulsão, garante os empregos no local e na região. Além disso, os caminhões livres de emissões, com trens de força elétricos ou por célula de combustível, criarão empregos sustentáveis e atraentes com novas tarefas”.

Produção flexível do eActros 600 em Wörth

O eActros 600 será fabricado na linha de montagem já existente na fábrica de Wörth, em paralelo e de forma flexível aos caminhões com propulsão a diesel. O eActros 600 também recebe todos os componentes elétricos nesta área de produção. A partir dali, o caminhão passa pelo processo de acabamento e inspeção final, como todos os demais caminhões.

O eActros 600 é, portanto, o primeiro caminhão elétrico de Wörth cuja montagem ocorre em uma única área de produção. A conversão das linhas de montagem, bem como a integração do eActros 600 na linha de produção, ocorreu gradualmente. Os modelos anteriores de caminhões elétricos eActros 300/400 e eEconic saem do galpão de produção para a montagem dos componentes da propulsão elétrica e são eletrificados no “Future Truck Center” em Wörth.

As fábricas da Daimler Truck em Mannheim, Kassel e Gaggenau também desempenham um papel importante na produção do eActros 600. Elas fornecem os componentes necessários para a transmissão elétrica à bateria, como o eixo elétrico, componentes da transmissão e a caixa frontal, que reúne vários componentes de alta e baixa voltagem e fica localizada no antigo espaço de instalação do motor de combustão interna.

Michael Brecht, Presidente do General Works Council da Daimler Truck: “Nós, do Conselho Geral de Produção, garantiremos que os acordos para o futuro sejam implementados em Wörth e em outros locais, mesmo em tempos de economia de custos e orçamentos apertados. Se quisermos permanecer competitivos, precisamos de um alto nível de produção interna nas unidades. Não apenas os acionistas, mas também os colaboradores devem emergir da transformação como vencedores”.

Cerca de 3.300 sessões de treinamento para funcionários na unidade de Wörth

A Daimler Truck está em meio à transformação rumo aos transportes livres de emissões. Essa situação só poderá ser viabilizada se os colaboradores estiverem muito bem treinados. Consequentemente, a empresa está fazendo todos os esforços para expandir seus conhecimentos dentro do Grupo, por meio da qualificação de funcionários e recrutamento focado em novos talentos, por exemplo, no campo das unidades de trens de força elétricos. Isso porque os processos de produção de veículos com sistemas de propulsão alternativos apresentam novos desafios especiais para a força de trabalho.

O objetivo do Centro de Treinamento da fábrica de Wörth é preparar a força de trabalho para as tarefas com os novos veículos. Somente em 2023, cerca de 3.300 sessões de treinamento foram realizadas em Wörth para funcionários sobre as novas tecnologias de bateria, alta tensão e hidrogênio. Assim, o Centro de Treinamento realiza um trabalho importante no processo de transformação, porque as habilidades no manejo de veículos e componentes de alta tensão são um pré-requisito indispensável para a montagem de caminhões movidos à eletricidade.

Rumo à fábrica livre de emissões de CO2

A Daimler Truck está empenhada na sustentabilidade do desenvolvimento de novos veículos, como o eActros 600, e também em sua produção. Nesse sentido, a fábrica da Mercedes-Benz em Wörth está trabalhando intensivamente para estabelecer uma produção ecologicamente correta: desde 2022, a planta já está com a produção livre de emissões de CO2. Como por exemplo, por adquirir eletricidade livre de emissões de CO2 que provém de energia solar, eólica ou hidráulica, bem como pela aquisição de certificados de compensação. Além de comprar eletricidade limpa, a fábrica está também promovendo sua própria geração de energia para produção, por exemplo, através do uso de sistemas fotovoltaicos. Em 2023, a Daimler Truck criou a joint venture “WärmeWerk Wörth”, em parceria com a EnBW e com a prefeitura de Wörth am Rhein, para fins de exploração das possibilidades do abastecimento de energia ecologicamente correta para a fábrica de Wörth, bem como para a cidade de Wörth am Rhein, por meio de energia geotérmica.

Com o início da produção em série do Mercedes-Benz eActros 600, a empresa está implementando outro componente do contrato acordado para o futuro da fábrica de Wörth: no verão de 2021, a gerência da empresa e o conselho de trabalhadores concordaram com a orientação da planta como um centro para o transporte do futuro na rede de produção da Mercedes-Benz Trucks. O contrato para o futuro inclui a produção em série sustentável de caminhões elétricos à bateria e de célula de combustível de hidrogênio, o desenvolvimento e a qualificação adicionais da força de trabalho dentro dessa transformação e a produção livre de CO2. (Fotos: Daimler Trucks/Divulgação).