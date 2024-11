Curso gratuito de programação Ford recebe inscrições até o dia 28

Quem quiser se preparar para trabalhar como programador de software, mesmo sem ter experiência anterior na área, tem até o dia 28 de novembro para se inscrever no curso gratuito Ford <Enter> Bahia. Os alunos recebem ainda ajuda de custo para alimentação e transporte, suporte pedagógico e assistência social, além de apoio na preparação para entrevistas de emprego e um diploma emitido pelo SENAI.

O foco do programa é capacitar pessoas de baixa renda para trabalhar no mercado de tecnologia, que tem uma grande carência de profissionais. A primeira turma oferece 50 vagas e as inscrições podem ser feitas por meio da página do Ford <Enter> (https://www.ford.com.br/sobre-a-ford/ford-enter/).

Para participar é preciso ter 16 anos ou mais, ensino médio em curso (a partir do 2º ano) ou completo e renda familiar de até quatro salários mínimos. As aulas começam em janeiro de 2025. Além da formação em desenvolvimento de software front-end, o programa inclui aulas de inglês técnico, lógica, habilidades comportamentais, sessões de mentoria e palestras sobre temas em alta na área de tecnologia.

O curso de programação front-end tem 300 horas, com aulas presenciais de segunda a sexta-feira, em dois locais de Salvador que o aluno pode escolher no momento da inscrição: no CIMATEC, no bairro de Piatã, e no CIMATEC Digital, no Pelourinho, que faz parte do Programa Salvador do Futuro.

O Ford <Enter> foi criado pela Ford e pelo Ford Philanthropy, braço filantrópico da empresa, e é desenvolvido no Brasil em parceria com o Global Giving, SENAI-BA, SENAI-SP e Rede Cidadã. (Foto: Ford/Divulgação).