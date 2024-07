Cuidados com a manutenção do veículo para garantir a segurança

No Dia do Motorista, celebrado em 25 de julho, é essencial refletir sobre a importância da manutenção preventiva para garantir segurança, eficiência e durabilidade aos veículos. Este cuidado não apenas aumenta a vida útil do automóvel, mas também minimiza riscos de acidentes e gastos desnecessários com reparos emergenciais. Segundo o coordenador de Assistência Técnica e Garantia da Nakata, uma condução responsável inclui cuidar bem do veículo. “Investir em manutenção preventiva não só preserva o valor do automóvel, mas também demonstra o compromisso com a segurança de todos nas estradas. Um motorista atento não apenas celebra seu dia, mas também contribui para um trânsito mais seguro e eficiente”, afirma.

Suspensão e freios

Leitte destaca que a manutenção do sistema de suspensão e direção é importante para garantir estabilidade e dirigibilidade do veículo. “Componentes em bom estado garantem conforto e segurança durante a condução. Neste caso, os principais pontos de atenção são amortecedores, bandejas, buchas, coxins, pivôs e terminais de direção. Outra dica para motorista é se atentar também ao alinhamento de direção e ao balanceamento de rodas e pneus. “Além disso, é necessário observar o desgaste dos pneus e realizar a calibragem periódica conforme recomendação do fabricante. Estas são práticas simples que garantem aderência do pneu com o solo e trazem estabilidade durante a condução”, orienta.

Leite comenta que o sistema de freios é um dos principais pontos de atenção para os motoristas, sendo importante verificar regularmente o estado dos componentes como pastilhas, discos, lonas, tambores, cilindros e fluido de freio pode evitar falhas críticas que comprometem a capacidade de frenagem e a segurança no trânsito.

Funcionamento do motor

Para garantir o bom desempenho e manter o consumo de combustível dentro dos padrões, Leite recomenda verificar regularmente a condição dos fluidos do veículo como óleo do motor, líquido de arrefecimento (radiador), fluido de direção hidráulica, fluido de freio e de embreagem. “Os fluidos possuem vida útil limitada, e o motorista deve se atentar não apenas ao nível, mas também ao prazo ou quilometragem para troca”.

Luzes de sinalização

A iluminação do veículo é fundamental para a segurança, especialmente à noite ou em condições climáticas adversas. Verificar regularmente todas as lâmpadas (faróis, lanternas, luzes de freio e sinalização) garante visibilidade adequada tanto para o motorista quanto para os demais condutores. Falando em visibilidade, não podemos esquecer das palhetas e da água do limpador de para-brisas.

Revisão em oficina de confiança

Por fim, mas não menos importante, realizar revisões periódicas em uma oficina de confiança é essencial. Profissionais qualificados podem identificar problemas antes que se tornem mais graves, economizando tempo e dinheiro. “O motorista pode encontrar no manual do proprietário quais são os prazos estabelecidos para as revisões. Mas a qualquer sinal de anormalidade no veículo como ruídos, direção pesada ou puxando para o lado, freio baixo ou ineficiente, o motorista deve procurar seu mecânico de confiança”, finaliza. (Foto: Divulgação).