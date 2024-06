Congresso Assovepar discutiu estratégias do mercado

O 2º Congresso Automotivo Assovepar ocorreu na quarta-feira (19/06), no Auditório Mário de Mari, Centro de Eventos da Fiep, em Curitiba. O evento teve como objetivo promover o conhecimento e a inovação no comércio de veículos seminovos e usados no Paraná, reunindo vendedores de automóveis, gerentes e proprietários de lojas, além de outros profissionais do setor automotivo.

O evento contou com a participação de palestrantes renomados, como Rafael Cutait (ProspectPro), Deivison Ferreira (Lidere-se!), Guga Gadelha e Dener Barbosa (SóCarrão), que compartilharam suas experiências e estratégias em áreas como prospecção, gestão de CRM, liderança estratégica, marketing automotivo e o uso de marketplaces para potencializar vendas. Além das palestras, o congresso também ofereceu uma feira de negócios, onde marcas de destaque nacional e regional apresentaram suas inovações para o mercado automotivo.

A programação do evento, que teve o apoio e patrocínio de empresas como Itaú, Icarros e SóCarrão, incluiu painéis sobre novas tendências do marketing digital e técnicas de vendas, proporcionando aos participantes insights valiosos para aprimorar suas práticas comerciais. O congresso abordou o uso de plataformas online e digitais, apresentando técnicas para atrair, engajar e converter vendas, além de discutir o equilíbrio entre o atendimento digital e físico no setor automotivo. (Imagens: Assovepar/Divulgação).