Cliente tem três anos de revisão grátis na compra do BYD King

A BYD anuncia uma condição exclusiva na compra do BYD King, o novo rei das ruas, que assumiu a liderança no mercado de sedãs híbridos. Até o fim de agosto, a marca oferece revisão gratuita por três anos (ou 36.000 km, o que ocorrer primeiro) para os clientes que comprarem o modelo 0 km, ano/modelo 2024/2025.

“O propósito da BYD em lançar essa campanha especial é incentivar os consumidores brasileiros que desejam possuir um sedã híbrido tecnológico, sustentável, com o melhor desempenho da categoria e que oferece ainda liberdade para escolher se deseja, ou não, carregar na tomada por ser plug-in”, acrescenta Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto.

O BYD King, sedã híbrido plug-in da BYD, desbancou o principal concorrente no segmento e assumiu o reinado no mercado nacional no segundo mês após o lançamento. Em julho, foram 593 novos emplacamentos do BYD King, colocando-o em segundo lugar no ranking geral de sedãs médios entre todos os modelos e primeiro entre os híbridos. (Fotos: BYD/Divulgação).