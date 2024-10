Cláudio Harmuch vence a Corrida 2 na Super e na Super Master

O fim de semana (12 e 13/10), foi de muito boa para o piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) que venceu uma Corrida 2 das categorias Super e Super Master, e no sábado foi segundo colocado na Master, durante a sexta etapa da Copa Hyundai HB20 2024, realizada no Autódromo de Tarumã, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Harmuch, que havia largado em sexto na Geral da categoria Super, na Corrida 1, num grid com 35 carros, mais uma vez foi ao pódio, em segundo lugar na Super Master.

Na Corrida 2, da sexta etapa da Copa Hyundai HB20 2024, realizada neste domingo (13/10), novamente os pilotos proporcionaram boas disputas nas quatro categorias PRO, Elite, Super e Super Master, para a alegria do bom público presente ao Autódromo de Tarumã. Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), com bom desempenho no motor do seu HB20 #393, “brigou” assumiu o primeiro na Geral da Super, logo na primeira volta, onde se manteve até a bandeirada final. Harmuch fez uma boa corrida na Super, não dando chances a seus adversários até a parte final da prova, mesmo quando entrou o Safety Car por duas vezes, para a retirada de carros acidentados. Na relargada manteve a primeira posição, para as duas últimas voltas e já administrando o resultado. Ao fim de 16 voltas, Cláudio Harmuch recebeu a bandeirada final em primeiro lugar na Geral da Super, com o tempo total de 24min06s890, seguido de Sílvio Gatao, a 1s026, Wagner Pontes, 1s928, André Pedrótti, a 2s909 e Thiago Arns, a 5s575.

Resultado Corrida 2 da Super: 1.º) Cláudio Harmuch (Master), 16 voltas em 24min06s890; 2.º) Sílvio Gatao (Master), a 1s026; 3.º) Wagner Pontes, a 1s928; 4.º) André Pedrotti, a 2s909; 5.º) Thaigo Arns, a 5s575; 6.º) Marcelo Zebra (Master), a 6s711; 7.º) Edson Bueno, a 7s227; 8.º) Daniel Damayo, a 9s190; 9.º) Anderson Borges, a 9s852; e em 10.º) Uli Dias, a 22s846.

Para o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary), a sexta etapa da Copa Hyundai HB20 2024 foi muito boa, com uma a primeira vitória na Geral da Super e na Master em um fim de semana quase perfeito. “Essa sexta etapa da Copa Hyundai HB20 2024 nos proporcionou um fim de semana de muitas disputas, com vários bons “pegas” nas quatro categorias envolvidas no evento, com 35 carros acelerando forte na pista do Autódromo de Rivera. Fiquei em segundo lugar na Super Master e um sétimo lugar na Geral da Super. Mas o melhor estava por vir, na Corrida 2, com a vitória de ponta a ponta na Geral da Super que perseguia desde o início da temporada. Agradeço a todos na minha equipe, aos meus patrocinadores, meus amigos e apoiadores, pela torcida de sempre. Agora mais um mês de descanso e voltamos para a oitava etapa e local a ser definido pela organização”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary). A sétima etapa da Copa Hyundai HB20 2024 está marcada para os dias 15, 16 e 17 de novembro, em local ainda a ser definido pela organização. (Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).

Pódio da categoria Super em Tarumã. Resultado Oficial da sexta etapa em Tarumã.