Cláudio Harmuch vence a Corrida 1 da Super Master

O piloto curitibano Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary) subiu mais uma vez ao lugar mais alto do pódio na Corrida 1, da sétima etapa da Copa Hyundai HB20 2024, na categoria Super Master, que está sendo realizada no Autódromo dos Cristais, na cidade de Curvelo, em Minas Gerais. Harmuch largou da quarta posição na Geral da Super e pole position da Super Master, e após 14 voltas de prova, recebeu a bandeirada final em terceiro na Super e primeiro da Super Master.

Largando da quarta posição da categoria Super e em primeiro da Super Master, o piloto Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP), foi para a Corrida 1 da 7.ª etapa da Copa Shell HB20 2024, em busca de pódio nas duas categorias, visando melhorar ainda mais sua posição na categoria principal e ampliar vantagem na Master. Conseguiu fazer uma boa largada debaixo de chuva, mantendo a quarta posição na Geral boa parte da prova, brigando entre a segunda e quarta posições, num bom “pega” com Leandro Parizotto e André Pedrotti até a 12.ª volta, quando Pedrotti acabou rodando e perdendo três posições. Harmuch ainda travou bom duelo com Parizotto nas duas últimas voltas pela segunda posição. Ao fim de 14 voltas, a vitória na categoria Super foi de Bruno Massa, que completou as 14 voltas da prova no tempo de 29min19s466, seguido de Leandro Parizotto, a 1s973, Cláudio Harmuch (Master), a 2s534, Uli Dias, a 4s852, André Pedrotti, a 5s595, Wagner Pontes, a 18s525, Valmir Jr, a 40s207, Rafael Abolis, a 58s437, Willian Carvalho, a 1m03s329, e em décimo, Anderson Borges, a 1m03s640.

“Consegui mais uma vez fazer uma boa corrida na primeira parte da prova, “brigando” muito com Leandro Parizotto e André Pedrotti entre as segunda e quarta posições desde a largada. Faltando duas voltas para o fim, numa corrida com chuva desde a largada, André Pedrotti rodou na pista, perdendo várias posições. Mas, a minha briga com o Leandro Parizotto durou até a bandeirada final. Consegui o terceiro lugar na Geral da Super e primeiro na Super Master. Agora vamos descansar, rever o vídeo da Corrida 1 para ver onde podemos melhorar, pois amanhã de manhã tem a Corrida 2, que é com o grid invertido nas quatro categorias e vamos para mais uma boa disputa em busca da vitória na Geral da Super mais uma vez”, declarou Cláudio Harmuch (Uninter/Place Investimentos XP/Luminary).

Resultado final – Corrida 1:

Categoria Super: 1.º) Bruno Massa, 14 voltas em 29min19s466; 2.º) Leandro Parizotto, a 1s973; 3.º) Cláudio Harmuch, a 2s534; 4.º) Uli Dias, a 4s852; 5.º) André Pedrotti, a 5s595; 6.º) Wagner Pontes, a 18s525; 7.º) Valmir Jr, a 40s207; 8.º) Rafael Abolis, a 58s437; 9.º) Willian Carvalho, a 1m03s329; e 10º) Anderson Borges, a 1m03s640.

Categoria Super Master: 1.º) Cláudio Harmuch, 14 voltas em 29m22s000; 2.º) Valmir Jr, a 38s207; 3.º) Sílvio Gatao, a 8 voltas.

Confira a programação de domingo (17/11) em Curvelo-MG:

08h00: Abertura dos portões;

08h00: NASCAR Brasil – Warm Up;

08h15: Copa Truck – Warm Up classe Pro;

08h30: Copa Truck – Warm Up classe Elite;

09h35: Copa HB20 – Corrida 2;

10h30: Desfile de caminhões;

10h30: Visitação aos boxes;

11h00: Desafio dos Elétricos (circuito Oval);

11h30: Desfile dos Pilotos;

12h10: Copa Truck – Corrida 1;

12h43: Copa Truck – Corrida 2;

14h00: Ação Promocional;

13h20: Hino Nacional;

13h22: Show Aéreo;

13h45: NASCAR Brasil – Corrida 2 NASCAR Brasil;

15h00: Ação Promocional.

(Fotos: Vanderley Soares/Divulgação).