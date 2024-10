Citroën Basalt chega ao Brasil a partir de R$ 89.990

A Citroën do Brasil apresentou o novo Basalt, um SUV Coupe, que chega unindo a versatilidade e robustez de um SUV com o estilo único de um Coupe. Fruto da união de design, espaço, conforto e foco total em seus ocupantes, ele chega para revolucionar o mercado como o modelo mais acessível de seu segmento no Brasil. O Citroën Basalt estreia nas lojas em três versões a partir de R$ 89.990,00.

O Citroën Basalt começa a ser vendido em todas as concessionárias da marca, com três anos de garantia sem limite de quilometragem, conforme tabela de preços sugeridos: Citroën Basalt Feel: R$ 89.990,00; Citroën Basalt Feel Turbo 200: R$ 96.990,00; Citroën Basalt Shine Turbo 200: R$ 104.990,00; e Citroën Basalt First Edition Turbo 200: R$ 107.390,00.

O Citroën Basalt reúne praticamente todos os elementos que foram antecipados pelo conceito Vision, incluindo um design único, proporções elegantes e muita robustez transmitidas por linhas fortes espalhadas por toda a carroceria. Esse conjunto produzido no Polo Automotivo Stellantis de Porto Real (RJ) com 80% de integração local embala uma estrutura moderna, preparada para oferecer o que há de melhor em seu segmento.

Quando o estilo se une à funcionalidade

O nome Coupe se origina de uma palavra francesa e se referia, originalmente, às carrocerias cortadas, uma concessão à época em troca de estilo e praticidade. Com o avanço dos automóveis, esse tipo de carroceria se tornou referência para quem buscava design, mas com a condição de que se perdesse parte da utilidade do veículo. A solução para isso veio na combinação deste desenho aos robustos e confortáveis SUVs, mas, novamente, com a contrapartida de um valor elevado.

Com o Citroën Basalt isso não acontece, graças a um desenvolvimento inteligente e alinhado com a área de design desde os primeiros esboços do primeiro SUV Coupe da marca na região. O Basalt é favorecido pela moderna arquitetura da plataforma CMP, que possibilitou a criação de uma carroceria elegante, dotada de aços de elevados graus de resistência e amplo espaço interno.

Seu entre-eixos de 2,64 m permitiu a criação de um estilo proporcional, que une com perfeição a dianteira e traseira de balanços curtos — conceito que dá leveza ao desenho ao mesmo tempo em que favorece os amplos ângulos de entrada e saída. No Basalt, nenhuma curva ou linha tem somente uma função. Vincos nos para-choques, laterais e teto transmitem solidez ao mesmo tempo em que conferem ainda mais resistência às peças, enquanto elegantes elevações na parte posterior do teto otimizam a aerodinâmica e favorecem o posicionamento das articulações do porta-malas. O resultado é uma grande abertura da tampa sem perda de espaço para a cabeça de quem está no banco traseiro.

Essa arte de unir a emoção com a razão continua nos elementos escurecidos ao redor dos arcos dos para-lamas e na parte inferior dos para-choques, com a consolidação de um design forte e proteção da carroceria contra pequenos impactos de detritos ou outros elementos no dia a dia. O cuidado com que o Basalt foi projetado surge até nos mais singelos elementos, como os exclusivos Color Touchs: estas discretas barras nas laterais do para-choque dianteiro e na coluna C, próximo às portas, identificam as versões de forma visual. No Basalt Feel elas são pintadas no tom Andre Red (nome em homenagem a Andre Citroën, criador da marca), enquanto na versão Shine e First Edition elas adotam o tom levemente dourado Terre de Toscane.

A escolha de cores especiais se faz presente nas opções disponíveis para o cliente, começando pelo Cosmo Blue. Esse tom de azul faz sua estreia na gama Citroën no Brasil e é exclusivo do Basalt. Ele complementa um catálogo que inclui o vermelho Rouge Ruby, o Prata Artense, o Cinza Grafito, o preto Perla Nera e o Branco Banquise — com a especial adição do tom perolizado Branco Nacré, exclusivo do Basalt First Edition. Na versão Shine também há a opção de teto bitom na cor Perla Nera.

Todo esse cuidado com o visual se mantém no interior, projetado para receber até cinco adultos com o máximo de conforto. O painel adota uma ampla faixa bicolor no tom Solar Bronze, integrando visualmente o painel digital colorido de 7” com a já consolidada e reconhecida central multimídia Citroën Connect Touchscreen de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay e seis alto-falantes. Logo abaixo dele, a oferta do ar-condicionado digital automático permite a escolha da temperatura que melhor agrade aos ocupantes ao toque de um botão.

A junção do tapete voador com eficiência e conforto

Há mais de 105 anos a Citroën prioriza o conforto de seus clientes, amalgamado no conceito de “Tapete Voador”. Esse termo resume o prazer de estar em um modelo da marca, com o isolamento total dos ocupantes de um Citroën do ambiente exterior. No Basalt isso não é exceção, favorecido por todo o conhecimento que a Stellantis tem com os desafiadores cenários que seus clientes encaram por toda a América do Sul.

A suspensão do Basalt foi projetada para que fosse entregue o máximo de conforto sem qualquer tipo de concessão. Com isso, ele pode rodar nas mais diferentes ruas e estradas sem perda de robustez e eficiência. Pneus de medida 205/65 oferecem sempre o máximo de aderência, enquanto rodas de liga-leve de 16 polegadas em todas as versões agregam ainda mais design ao conjunto.

Projetar um carro com foco em seus ocupantes significa entregar conforto em todos os momentos. Por isso o Basalt adota uma direção assistida eletricamente especialmente projetada para ele, somando-se a um ar-condicionado preparado para o clima intenso da América do Sul, capaz de refrigerar ou aquecer a cabine rapidamente.

O conforto também está em ter uma longa lista de equipamentos de série em todas as versões, e que inclui itens como retrovisores, vidros e travas elétricas, câmera de ré, monitoramento inteligente da pressão dos pneus, painel digital colorido, alarme com comando na chave canivete, airbags laterais, faróis com DRL de LEDs, rodas de liga-leve de 16” e assistente de partida em rampa (inclusive para manobras de ré).

A cabine desenvolvida com foco total na comodidade para os ocupantes entrega um amplo espaço interno para cabeças, pernas e ombros de todos, inclusive os passageiros que viajarem no banco traseiro (que também terão a facilidade de duas entradas USB dedicadas posicionadas entre os bancos frontais).

Conforto é poder viajar sem se preocupar com as bagagens, graças a um amplo porta-malas de 490 litros (padrão VDA) e tampa com abertura total. Eficiência é poder ampliar ainda mais o compartimento, graças ao sistema de rebatimento do encosto traseiro.

Sob o capô, duas opções de propulsão projetadas para o melhor uso de cada cliente. O motor 1.0 Firefly é conhecido por toda a região graças à sua eficiência e robustez comprovados por milhões de quilômetros rodados a bordo de diferentes produtos da Stellantis. No Basalt, ele é associado a um câmbio manual de cinco marchas e possibilita um ótimo consumo de combustível de até 14,6 km/l com gasolina na estrada (ciclo Inmetro/PBEV), possibilitando uma autonomia superior a 680 km com um só tanque.

O igualmente reconhecido motor Turbo 200 também dispensa apresentações. O conjunto de até 130 cv é o mais potente do segmento e, aliado ao câmbio automático CVT de sete marchas e três modos de condução, dá ainda mais dinamismo ao Basalt. O propulsor Turbo 200 é o único da categoria com o exclusivo sistema Multiair III, que possibilita o ajuste constante do tempo e amplitude de abertura das válvulas de admissão de forma automática. Para o motorista isso resulta em ainda mais performance com muita eficiência.

Acessibilidade 360º, da customização ao pós-venda

Como todo Citroën, o Basalt também dispõe de uma ampla gama de acessórios genuínos Mopar, para deixar o modelo ainda mais exclusivo para cada cliente, sem perda da garantia. São mais de 30 itens disponíveis, incluindo carregador por indução, iluminação ambiente, pedaleiras esportivas e muito mais. Todos os acessórios Mopar podem ser adquiridos e instalados diretamente nas concessionárias, no momento da compra ou em qualquer oportunidade que o cliente quiser.

A acessibilidade continua após a aquisição do veículo, com um pacote de revisões a preço fixo, dando segurança e previsibilidade ao consumidor. As três primeiras manutenções periódicas na versão Feel 1.0 somam R$ 1.859, enquanto nos pacotes Feel e Shine Turbo o valor é de R$ 2.369. Além disso, as revisões podem ser adquiridas no momento da compra do veículo e diluídas no financiamento, agregando ainda mais valor ao Basalt em sua revenda. A cesta de peças é a mais competitiva, sendo em média 12% mais acessível em relação a seus principais concorrentes.

First Edition: a celebração de um pioneiro

Marcar a chegada de um modelo tão único só poderia ser feita com uma série especial ainda mais diferenciada. O Basalt First Edition terá diferentes elementos de design para entregar ainda mais estilo, inclusive na cor Branco Nacré Perolizada, única e exclusiva da versão. O visual especial continua com para-choques dianteiros com apliques cromados, rodas de liga-leve de 16” escurecidas, pintura bitom com teto Perla Nera e logotipos alusivos à versão nas portas dianteiras. O interior é igualmente especial, com pedaleiras cromadas, tapetes exclusivos, soleiras metalizadas, painel com faixa bitom na cor Gray Smart e teto totalmente escurecido. (Fotos: Citroën/Divulgação).