Cinco coisas que você precisa saber antes de pegar a estrada

Uma pesquisa do Ministério do Turismo revelou que 74% dos brasileiros optaram por viagens de lazer de carro na primeira metade de 2024. A liberdade de traçar o próprio caminho e evitar os altos custos das passagens aéreas são alguns dos fatores que motivam essa escolha. Porém, para que o trajeto seja seguro e tranquilo, a manutenção do veículo, incluindo das palhetas de para-brisa, é indispensável. Pensando nisso, Luciana Felix, mecânica e influenciadora do perfil @naoficinadalu, e Leonardo Salomé, CEO da Autoimpact, compartilham dicas para cuidar desse item essencial. Confira:

1. Verifique a vida útil das palhetas:

Luciana destaca a importância de substituir as palhetas regularmente. “Se você não lembra a última vez que trocou as palhetas, é hora de considerar uma substituição. Escolha produtos de qualidade que garantam aerodinâmica e durabilidade”, explica.

2. Teste antes de viajar:

“Acione as palhetas junto com o limpador para verificar se há barulhos ou falhas na limpeza. Isso pode indicar que elas estão desgastadas e precisam ser trocadas”, orienta Felix.

3. Mantenha o para-brisa limpo:

Outro ponto essencial é evitar o acúmulo de sujeira no vidro. “Palhetas sujas enfrentam mais atrito, o que reduz a vida útil delas. Limpar o para-brisa regularmente faz toda a diferença”, completa a mecânica.

4. Cuide do reservatório de água:

Leonardo Salomé sugere atenção ao líquido de limpeza do para-brisa. “Use apenas produtos específicos. Água com sabão ou detergente pode danificar o sistema e até reduzir a eficiência das palhetas”, explica.

5. Proteja as palhetas do sol

“Evitar deixar o carro exposto ao sol intenso ajuda a prolongar a vida útil das borrachas das palhetas, que ressecam com o calor”, finaliza Salomé.

Autoimpact

Fundada há mais de 16 anos, a Autoimpact está instalada no parque industrial de Palhoça (SC) e possui a maior linha de limpadores de para-brisa da América do Sul, atendendo 99% da frota nacional e importada de veículos. Hoje domina 20% do mercado do Sul do Brasil.

Com mais de 4 mil aplicações catalogadas, uma única palheta pode atender vários modelos de carros, mantendo a originalidade. A marca é homologada pelos franqueados JetOil, da Ipiranga e Lubrax+, e rede de postos Siga Bem, da Petrobras, e está presente em diversos pontos de venda em todo o Brasil. O nível de expertise da Autoimpact também avança para a linha de carga pesada, atendendo ônibus, caminhões e, ainda, máquinas agrícolas e da construção civil. (Fotos: Fleepik/Autoimpact/Divulgação).

E a boa visibilidade é imprescindível para a segurança.