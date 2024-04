Chevrolet revelará a Nova S10 em grandes feiras agropecuárias

A Chevrolet divulga as primeiras imagens da Nova S10 além da data de início da pré-venda: 5 de abril, em toda a rede de concessionárias da marca. O produto, no entanto, começa a ser exibido publicamente em grandes feiras agropecuárias, como a ExpoLondrina, a Tecnoshow e a Agrishow, que acontecem ao longo deste mês nos Estados do Paraná, Goiás e São Paulo, respectivamente.

A Nova S10 traz novidades importantes em design, conectividade e mecânica, qualidades que reforçam seu diferencial – a picape com o melhor compromisso entre trabalho e lazer. Ou seja, é a que melhor combina conforto com robustez, força com eficiência energética e versatilidade com recursos avançados de segurança e conectividade.

“A Nova S10 chega como a mais inovadora da sua categoria. Tudo isso com a chancela da marca Chevrolet, líder global no desenvolvimento de picapes. Nosso propósito foi criar um produto que extrapolasse as necessidades dos nossos clientes e que pudesse também surpreender todo o mercado”, diz Rafael Santos, vice-presidente de Vendas, Pós-Vendas e Marketing da GM América do Sul.

De acordo com o executivo, uma das grandes surpresas está na nova geração do motor turbodiesel. “Os consumidores podem esperar por uma tecnologia inovadora que combina performance, eficiência energética, emissões e dirigibilidade em um patamar nunca visto no país”.

Além da Nova S10 e do Novo Spin, crossover lançado em março, a Chevrolet prepara mais quatro novidades até o fim deste ano. (Fotos: Chevrolet/Divulgação).