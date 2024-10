Chevrolet Equinox EV estreia em outubro com dois motores

A Chevrolet prepara a ampliação da sua linha de veículos elétricos no Brasil. O próximo modelo é o Equinox EV, previsto para estrear comercialmente ainda em outubro.

O SUV chega em versão única – a mais tecnológica disponível globalmente, com dois motores, sendo o principal na dianteira e um extra auxiliar nas rodas traseiras, onde juntos geram (292 cv), tração integral eAWD, autonomia de 443 km pelo padrão do Inmetro e uma nova geração de baterias com recarregamento doméstico até duas vezes mais rápido que outros elétricos premium.

O Equinox EV também se destaca por pelo design impactante e pelo conteúdo avançado de segurança, conectividade e dirigibilidade. Um dos seus diferenciais é que ele oferece uma experiência de condução inteligente.

Entre as tecnologias inovadoras estão o modo de condução One pedal com dois níveis e aleta de regeneração, frenagem autônoma também para manobras de marcha a ré, opção de climatização automática da cabine e central multimídia com tela de 17,7 polegadas, Wi-Fi, OnStar e sistema Google built in com navegação específica para carros elétricos.

Trazendo uma proposta high-tech, o Equinox EV se junta ao Blazer EV RS, de conceito mais esportivo, no portifólio de veículos zero emissão da Chevrolet. (Fotos: GM América do Sul/Divulgação).