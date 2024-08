Caxias Urbano passa a utilizar o sistema Próxima Parada

Caxias Urbano, a marca do transporte coletivo urbano caxiense operada pela Visate, empresa referência no Rio Grande do Sul pela excelência dos serviços prestados, acaba de instalar em 12 veículos de sua frota o sistema Próxima Parada, da Luminator Brasil. A cidade passa a ser a primeira do estado a oferecer aos passageiros um serviço mais completo e com informações sobre as paradas do trajeto. Os ônibus estão operando nos principais corredores da cidade, percorrendo toda a região central, entre os EPIs (Estação Principal de Integração) Floresta e Imigrante.

O sistema Próxima Parada é uma das mais recentes tecnologias disponíveis para o conforto e informação ao passageiro, e fornece informações visuais e por áudio sobre as paradas ao longo do trajeto das linhas, proporcionando mais comodidade e segurança para os usuários e colaborando para paradas mais rápidas e eficientes. Além disso, oferece possibilidades de veiculação de publicidade.

Essa tecnologia está em expansão nas cidades brasileiras, como nos ônibus do sistema BRT, do Rio de Janeiro, da Linha Verde, de Curitiba, Linha Verde de São José dos Campos e no BRT de Sorocaba. Também é equipamento padrão no sistema de transporte urbano RED Mobilidad, de Santiago, no Chile, um dos mais modernos e eficientes do mundo. Nos ônibus chilenos, o produto fornecido é o mais completo que incorpora telas TFT e oferecem, além do mapa de linhas das próximas paradas, também a possibilidade de veiculação de vídeos de publicidade.

O Próxima Parada ainda é pouco conhecido e utilizado no Brasil e em outros países da América Latina. “Esse sistema já está em uso nos principais operadores da Europa há mais de 10 anos e com tecnologia desenvolvida e aprovada pelas normas automotivas (ECE-R10 Bus), que garante o mais alto padrão de qualidade para o produto”, garante o executivo. “Alguns órgãos reguladores do transporte coletivo urbano das cidades brasileiras não têm conhecimento dessa importante tecnologia que colabora com a elevação ainda maior do padrão de qualidade dos serviços. Nosso objetivo é tornar o produto mais conhecido para que, nos próximos editais, ou então em momentos de renovação de frota, os ônibus já saiam de fábrica com a tecnologia instalada”, afirma Guilherme Demore. (Fotos: Luminator Brasil/Divulgação).