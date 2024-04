Caoa celebra 17 anos de produção em Anápolis

Há 17 anos, a fábrica da Caoa Montadora foi inaugurada em Anápolis (GO) com investimentos que ultrapassaram 1,2 bilhões de reais com recursos próprios do visionário empresário e fundador da CAOA, Carlos Alberto de Oliveira Andrade. A Caoa é um dos maiores conglomerados de produção e distribuição de veículos da América Latina e tem se destacado por suas estratégias e parcerias de sucesso desde que começou a atuar no Brasil em 1979.

Logo em seus primeiros anos de existência, a Caoa já se tornou a maior revendedora Ford da América Latina e, em 1999, firmou uma parceria com a Hyundai, que rapidamente tornou-se outro grande sucesso. A inauguração da fábrica em Anápolis, Goiás, em 2007, permitiu que a CAOA produzisse a camioneta Hyundai HR, além de outros modelos como o SUV Tucson, o caminhão leve HD78 (atualizado para HD80) e o IX35.

A produção do moderno SUV New Tucson, no Brasil, começou em 2016, tornando o país o único a comercializar as três gerações da família ao mesmo tempo, o Tucson, o IX35 e o New Tucson. No mesmo ano, a Caoa Montadora também iniciou a produção do caminhão leve HD80, desenvolvido para ampliar ainda mais os atributos de qualidade, economia e fácil manutenção do seu antecessor, o HD78.

Em 2017, a Caoa assinou uma cooperação estratégica com a Chery e deu início a produção dos modernos SUVs da Caoa Chery. Atualmente são produzidos na planta uma linha completa de utilitários esportivos: Tiggo 5x Sport, Tiggo 5x Pro, Tiggo 5x Pro Hybrid Max Drive, Tiggo7 Sport, Tiggo7 Pro Max Drive, Tiggo7 Pro Hybrid Max Drive e Tiggo 8 Max Drive. Esses modelos foram muito bem recebidos pelo consumidor brasileiro e conquistaram um alto nível de satisfação entre os clientes e a mídia especializada.

Fábrica em constante evolução

Inserida no Distrito Agroindustrial de Anápolis, a Caoa Montadora colabora ativamente com o desenvolvimento econômico regional. A planta emprega mais de 4.000 colaboradores, sendo que, 9 em cada 10 funcionários são moradores da própria região e muitos deles fazem parte do quadro de funcionários desde 2007. As contratações para o quadro de colaboradores seguem ocorrendo, atualmente. Além dos empregos diretos, a Montadora é responsável por cerca de 25.000 indiretos. Ela ocupa uma área de 172 mil m² e tem capacidade para montar 115 mil veículos por ano.

Uma das grandes preocupações sempre foi o cuidado com o meio ambiente e em 2013 a fábrica adotou uma nova tecnologia de membranas para o tratamento dos efluentes que proporciona o total reuso dos efluentes tratados para a irrigação de áreas verdes, nos vasos sanitários, em limpezas de pátio, gerando economia de água potável. Além disso, a fábrica realiza a captação de água de chuva em 3 lagoas que posteriormente também é utilizada na irrigação dos 113 mil m² de áreas de verdes no entorno das edificações, principalmente nos períodos de seca. Todas estas ações em conjunto com o trabalho de conscientização e educação ambiental dos colaboradores levaram a empresa a reduzir em 50% o consumo de água potável. Isso gerou uma economia que ultrapassa os 500 milhões de litros de água ao longo dos últimos anos. Este programa de gestão de água na fábrica levou a Caoa a receber o Prêmio CREA Goiás de Meio Ambiente em 2018.

A montadora se destaca pela sua forte gestão de resíduos sólidos, priorizando a reciclagem e o aproveitamento energético no seu dia a dia. Adicionalmente, a empresa possui um viveiro em sua unidade dedicado à produção de mudas nativas, utilizadas em projetos de reflorestamento local. Ao longo dos últimos anos, aproximadamente 50 mil mudas foram beneficiadas para o município.

Em 2019, a Caoa Montadora foi certificada na norma ISO 14001:2015, que especifica os requisitos para um Sistema de Gestão Ambiental em empresas, atestando o controle de impactos ambientais e o cumprimento das legislações aplicáveis ao processo de fabricação e montagem de veículos automotores.

Pesquisa e Inovação

Inaugurado em 2015, o Centro de Pesquisas e Eficiência Energética (CPEE) é resultado de um investimento de R$ 130 milhões, viabilizados também com recursos próprios. O local proporciona a realização de ensaios de emissões, homologação e calibração de motores movidos a gasolina, etanol e diesel.

Em 2020, a fachada do CPEE recebeu a instalação de Filmes Fotovoltaicos Orgânicos (OPV), se tornando, então, uma superfície inteligente capaz de produzir energia limpa. A fachada do prédio agora conta com uma área de cerca de 850m² da solução Sunew GLASS™️, que são filmes fotovoltaicos orgânicos encapsulados em vidro, fazendo dessa a maior fachada de vidro com OPV do mundo, e a segunda maior instalação de OPV do planeta. Também nesse ano, no mês de novembro, a empresa divulgou um novo investimento de R$ 1,5 bilhão.

Durante o ano de 2023, a Caoa apresentou um audacioso plano de investimentos de R$ 3 bilhões e, em paralelo, a geração de 809 novos empregos diretos na linha de produção goiana. Posteriormente, no início de 2024, com a alta demanda de veículos da Caoa Chery e, principalmente com o enorme sucesso da versão de entrada do SUV, Tiggo 5x Sport, a marca deu início a um segundo turno de produção e a integração de mais 548 contratados para sua linha fabril, totalizando 1.357 novos postos de trabalho. Agora, mesmo durante o período de comemorações da Caoa Montadora, o processo de captação e contratação de novos colaboradores segue em alta.

Durante as comemorações de aniversário, os cerca de 4 mil colaboradores da Montadora serão homenageados com atividades especiais promovidas pela Caoa e por parceiros da região. (Fotos: Caoa/Divulgação).