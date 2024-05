Campneus inaugura loja 100% feminina em São Paulo

A Campneus, rede de lojas do Grupo Pirelli, inaugurou em São Paulo sua primeira unidade 100% feminina. A loja da Avenida Rebouças, na capital paulista, é um marco histórico para a Campneus por ter uma operação toda comandada e realizada por mulheres. A unidade, além de ser inclusiva para todas as pessoas, como quaisquer outras lojas da rede, traz o compromisso com a sustentabilidade e a inovação.

Em consonância com as práticas mundiais adotadas pela marca italiana, a Campneus está comprometida em promover práticas sustentáveis e ambientes de trabalho inclusivos. A loja foi concebida com base em conservação consciente, desde o mobiliário desenvolvido com materiais reciclados, como os novos displays de pneus feitos em materiais reaproveitados, até a reutilização de água, o emprego de lâmpadas LED com sensores de presença e a não utilização de plástico de uso único – essa última é padrão em toda a Pirelli, empresa da qual a Campneus faz parte, com o programa Plástico Zero.

“Estamos entusiasmadas em apresentar esta loja pioneira no nosso segmento, que oferece oportunidades de emprego e crescimento para mulheres na indústria automotiva. A Campneus já possuía mulheres em todos os cargos em nossas lojas, mas esta é a primeira revenda com um time 100% feminino. Nosso objetivo é criar um espaço que não apenas atenda às necessidades de nossos e nossas clientes, mas também faça a diferença em nossa comunidade”, disse Melissa Pasquarelli, CEO da Campneus.

A loja faz parte do Projeto Elas na Campneus, que visa promover a inclusão feminina na indústria automotiva. Com cinco mulheres trabalhando no estabelecimento, incluindo operadoras, vendedoras e gerente, a Campneus está comprometida em criar oportunidades de carreira significativas para mulheres na organização – e não só nessa loja em específico, mas em toda a rede.

Em termos de infraestrutura, a loja está equipada com tecnologia de ponta para garantir um serviço de qualidade. Com quatro elevadores pantográficos, uma rampa de alinhamento, duas balanceadoras, duas desmontadoras e um compressor de ar, a loja oferece uma gama completa de serviços automotivos, desde montagem e conserto de pneus até troca de óleo e serviços de suspensões e freios, entre outros.

“A inauguração desta loja reafirma nosso compromisso em proporcionar para nossos e nossas clientes a melhor experiência, por meio da inovação, de um serviço de excelência, produtos altamente tecnológicos e atendimento personalizado. Além disso, seguimos firmes em nossa jornada em criar um futuro mais sustentável para todas as pessoas”, finaliza Melissa.

A Campneus possui mais de 135 lojas no Brasil, com expertise de sete décadas no mercado e é a maior Rede de Centros Automotivos próprios do país. A unidade do Pirelli Performance Center na Avenida Rebouças, em São Paulo, oferece aos clientes da região diversas opções de pneus Pirelli para carro, incluindo as linhas Cinturato, P Zero e Scorpion, equipados com as tecnologias Elect e Seal Inside. (Foto: Pirelli/Divulgação).