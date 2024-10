BYD Shark, primeira caminhonete super-híbrida está no Brasil

A BYD apresentou a Shark, a primeira caminhonete super-híbrida do País, que está oficialmente em solo brasileiro. Um dos lançamentos mais aguardados do ano, chega criando um novo segmento de caminhonetes no país, as movidas a nova energia, com potência e o melhor desempenho do mercado, design robusto e exclusivo e com a tecnologia revolucionária DMO híbrido plug-in, que combina um motor de alta potência 1.5L turbo e um motor elétrico com a bateria Blade de 29.6 kWh de capacidade. Seu preço público sugerido (PPS) é de R$ 379.800,00.

“Ultrapassamos a marca de 60 mil carros eletrificados vendidos no Brasil este ano. A chegada da BYD no país foi essencial para o cenário de transformação rumo a uma mobilidade sustentável. Com o lançamento da Shark a gente inaugura um novo segmento, que vai oferecer o que há de melhor entre as caminhonetes”, diz Alexandre Baldy, Vice-Presidente Sênior da BYD no Brasil e Head Comercial e Marketing da BYD Auto. A BYD segue o padrão de quebrar paradigmas no Brasil desde o Dolphin e dessa vez não será diferente. O lançamento reforça a estratégia da BYD de acelerar a transição do país em direção a um futuro mais eletrificado, não apenas no urbano, mas agora também no off-road, entregando potência, tecnologia, segurança e conforto.

A tecnologia avançada da BYD Shark faz com que a caminhonete alterne entre diferentes modos de condução. Por ser híbrida plug-in, pode ser utilizada puramente no modo elétrico com uma autonomia de até 100 km (NEDC), ideal para deslocamentos urbanos ou nas fazendas. De acordo com os testes feitos pelo INMETRO no Programa Brasileiro de Etiquetagem Veicular (PBEV), a Shark possui uma autonomia na gasolina equivalente a até 24,6km/le na cidade e 19,9 km/le na estrada. Ao combinar o sistema híbrido elétrico EHS com um motor de 1.5L turbo, atinge uma potência combinada de 437 cavalos com um torque combinado de 65 KGf.m, permitindo assim atingir uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5.7 segundos, ganhando o título de picape mais potente do país.

Shark: a caminhonete mais conectada e tecnológica

A nova plataforma DMO é a base da Shark. Mais uma inovação da BYD que combina o estilo robusto do off-road com recursos de segurança e conforto. Em termos de tecnologia, ela já começa se destacando por ser a única em todo o mercado a oferecer o head-up display, que projeta a velocidade, navegação e informações do ADAS, dentre outras relevantes ao motorista no vidro da frente, proporcionando mais conforto e segurança sem tirar o olho da estrada seja na terra ou no asfalto. O painel da caminhonete oferece um ecossistema totalmente integrado, possibilitando aos motoristas, através de comandos de voz, gerenciar de maneira intuitiva os modos de condução, ajustar as configurações de ar-condicionado e executar diversas tarefas, aumentando o conforto e a segurança ao dirigir. Ainda é possível gerenciar remotamente a caminhonete por meio do aplicativo BYD, que oferece diversas funções do carro a serem feitas à distância, como ligar o veículo, acionar os faróis, ativar o ar-condicionado, destrancar as portas, ajustar a ventilação e o aquecimento dos assentos, além de outras funcionalidades.

Segurança no on e off-road

Além de seu desempenho excepcional, a BYD Shark prioriza a segurança. Integrando a Bateria Blade a um chassi de aço de alta resistência através da tecnologia CTC (cell to chassis), ela garante uma proteção elevada. A bateria funciona tanto como unidade de energia quanto parte da estrutura do veículo.

Segurança é um item imprescindível para a BYD e, por isso, a Shark possui o Sistema Avançado de Assistência ao Motorista (ADAS) com controle de cruzeiro adaptativo, frenagem autônoma de emergência, assistente ativo de faixa, reconhecimento de placas de trânsito, sensor de ponto cego, alerta para abertura de portas, câmera 360º e alerta de tráfego cruzado.

Design inspirado no animal marinho mais temido

A caminhonete super-híbrida da BYD tem medidas que garantem uma experiência de condução espaçosa, com uma distância entre eixos de 3.260 mm. Outra característica importante é em relação às capacidades de carga de 790kg, de reboque que chega a 2.500kg e a de transporte de mercadorias que é de 1.200 litros. O design do veículo da linha Ocean da BYD é inspirado em tubarões, com uma luz de LED que atravessa toda a frente remetendo à boca aberta de um tubarão. As laterais possuem linhas fluidas que refletem o movimento de um tubarão em águas profundas. Na traseira, uma luz inspirada na nadadeira do animal marinho.

Itens especiais

Dentre as diversas qualidades que vão conquistar os consumidores, além de vir como item de série o sistema VtoL (Vehicle to Load), a Shark oferece ainda mais energia por contar com mais três tomadas na caçamba para ligar equipamentos externos. A garantia do veículo é de seis anos, sem limite de quilometragem. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. Mais detalhes estão disponíveis no Manual do Proprietário. (Fotos: BYD/Divulgação).