BYD quer ganhar mais mercado com o Dolphin Mini

Uma das novidades mais aguardadas para 2024 acaba de chegar oficialmente ao mercado brasileiro: BYD Dolphin Mini. Ele foi apresentado ontem, em forma de Live para boa parte da imprensa automotiva e o público em geral, o que deixou a apresentação “meio pesada”, com as reclamações de alguns clientes da marca e de algumas pessoas mau educadas. O novo modelo promete ser o primeiro carro elétrico de muitos brasileiros, que passam a ter acesso a um veículo com tecnologia de ponta, conectividade, design, ótima autonomia e um preço muito “competitivo” segundo a BYD, R$ 115.800,00. Porém a expectativa era de um valor entre R$ 85 e 95 mil.

O BYD Dolphin Mini chega envolto a muita expectativa e curiosidade do mercado, dos clientes e da mídia especializada. Sem ser lançado, o modelo já estava envolvido em muitas especulações e boatos, portanto a BYD traz ao Brasil mais um carro “game-changer”, para mudar os paradigmas do que vinha sendo praticado até agora. É um modelo acessível, conectado, descolado, completo, moderno, tecnológico e rompe com os padrões que a velha indústria vinha adotando até então.

“O BYD Dolphin revolucionou o mercado de carros elétricos do Brasil em um curto espaço de tempo. Agora chega o BYD Dolphin Mini, que antes mesmo de ser lançado já causou um grande alvoroço e enorme expectativa no mercado brasileiro. Traz uma nova proposta urbana, com soluções inovadoras, alta tecnologia, alta eficiência energética e excelente relação custo/benefício, com perfil jovem, descolado, urbano, conectado”, destaca Tyler Li, presidente da BYD Brasil.

Tecnologia e conforto

O interior do BYD Dolphin Mini oferece um design espaçoso para quatro passageiros, mantendo uma estética elegante, espaçosa e confortável. A começar pelo acabamento premium ecológico dos bancos. Os dianteiros são em formato de “concha” e o traseiro, integral, que comporta dois passageiros com muito conforto e espaço.

Para maior comodidade, o banco do motorista possui ajuste elétrico em seis posições e o banco do passageiro pode ser ajustado manualmente em até quatro posições. Os cintos de segurança dianteiros contam com pré-tensionadores e aviso sonoro. Um dos principais diferenciais do BYD Dolphin Mini é ausência de túnel traseiro central, permitindo mais espaço, conforto e comodidade extra.

O BYD Dolphin Mini traz avançada multimídia ICS (Intelligent Cockpit System) com tela flutuante de 10,1″ e rotação elétrica. Há modo de tela dividida (função GPS/Spotify), além de conexão 4G e armazenamento em nuvens disponíveis no ICS. O modelo traz uma experiência única em cada detalhe como, por exemplo, carregamento por indução para smartphone, além de portas USB-A, USB-C e tomada 12V. Já o painel de instrumentos LCD de 7” oferece diversas informações do veículo ao motorista. Além de direção elétrica, o volante permite ajuste manual de altura e profundidade, características incomuns em veículos de seu segmento.

O BYD Dolphin Mini oferece controle de cruzeiro com seletor de velocidade, luzes de leitura acionadas via touch, com acionamento automático e luzes de cortesia. O modelo possui quatro alto-falantes localizados nas portas do veículo, que trazem experiência de som em 360 graus, outro diferencial em sua categoria. O console minimalista, horizontal, assegura as principais funções ao alcance da mão.

O BYD Dolphin Mini conta ainda com vidros elétricos, câmera de ré, função “Follow me Home”, assistente de voz e retrovisores com aquecimento, descongelamento e ajuste elétrico, além de rebatimento manual. O novo modelo elétrico da BYD oferece amplo espaço e conforto em seu porta-malas de 230 litros e pode armazenar até 930 litros com os bancos traseiros rebatidos. Conta ainda com amplo espaço adicional de 18 compartimentos distribuídos pelo interior do habitáculo para itens de pequeno volume. O porta-malas conta um kit de reparo de pneus, para consertos emergenciais.

Economia e melhor eficiência energética

O BYD Dolphin Mini inicia sua trajetória no Brasil com uma série de atrativos. A começar pela sua autonomia de 280 km, segundo dados divulgados pelo PBEV, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). Assim, se transforma no novo veículo de melhor eficiência energética do país, superando, inclusive, o primeiro Dolphin lançado. Em outras palavras 0,41MJ/km, o equivalente a incríveis 70 km/litro num veículo movido a gasolina.

Aliás, pode-se carregar facilmente o modelo em qualquer tomada comum de 127 ou 220V. O BYD Dolphin Mini pode ser recarregado de 30% a 80% em menos de 30 minutos. O modelo traz a função de agendamento e pré-programação para carregar a bateria.

A revolucionária bateria Blade BYD (LFP) de 38 kWh garante segurança e desempenho do BYD Dolphin Mini. Integrada à plataforma 3.0, forma uma estrutura de carroceria segura e exclusiva, especialmente desenvolvida pela BYD para veículos puramente elétricos. A plataforma é responsável por integrar o sistema de alta tensão e a bateria com o chassi do carro, o que melhora a segurança e a autonomia, além de garantir uma experiência de condução inteligente.

O BYD Dolphin Mini oferece um motor elétrico com potência de 75 cv com torque máximo de 135 Nm. O modelo acelera de 0 a 100 km/h em 14,9 segundos e pode chegar à velocidade máxima de 130 km/h. Possui raio de giro 4,95m e peso de 1.239 kg em ordem de marcha (peso bruto total de 1.568 kg).

Dimensões surpreendem

O design do BYD Dolphin Mini remete à inspiração outros modelos da família BYD, como o Dolphin e o Seal. Suas linhas também apostam no estilo Ocean, trazendo inspiração do mar, com linhas retas bem aerodinâmicas, transmitindo beleza, força e personalidade para o compacto elétrico. Inspiração criada sob a liderança de Wolfgang Egger, diretor global de design da BYD.

Ao olhar para o veículo, já se percebe um de seus diferenciais. O BYD Dolphin Mini é um pouco mais alto que o Dolphin – cerca de um centímetro a mais – chegando a 1,58m de altura. Possui 1,71m de largura e 3,78m de comprimento total, ou apenas, 34,5cm a menos que o Dolphin. Um dos pontos de destaque e diferenciais no Dolphin Mini, é o seu entre-eixos de 2,50m, que estabelece uma nova referência em termos de espaço e conforto em modelos da sua categoria, melhorando significativamente o conforto de condução.

As rodas

As rodas do BYD Dolphin Mini seguem design moderno e esportivas, inspiradas no conceito “flocos de neve”. Possuem aro 16”, produzidas em liga leve, algo não comum em veículos com modelos de entrada e são equipadas com pneus 175/55 R16 80H.

Segurança para os passageiros

A segurança do BYD Dolphin Mini atrai muito a atenção. Possui seis airbags: dois frontais (motorista e passageiro), dois laterais (bancos dianteiros) e dois de cortina (dianteiro e traseiro). O automóvel tem uma construção de 61% de aço de alta resistência, forjado a ponto de proteger seus ocupantes também contra a maioria dos impactos.

O novo modelo elétrico da BYD incorpora outros itens de conforto como: Assistência de partida em rampa (HHC), Cruise Control (CC), sistema de monitoramento de calibragem de pneus (TPMS), freio de estacionamento eletrônico (EPB), função Autohold (AVH), sensores de estacionamento e câmera de ré automática.

Combina a função do Brake Booster com os freios ABS, frenagem regenerativa, controle de estabilidade. Incorpora ainda funcionalidades a mais, como o VDC (Controle Dinâmico Veicular), que integra o controle de tração, assistência hidráulica de frenagem, distribuição eletrônica de frenagem e tecnologia de frenagem confortável.

O cartão NFC (Near Field Communication ou, em português, Comunicação por Campo de Proximidade) também está disponível para uso com o BYD Dolphin Mini, transformando o modelo em um automóvel superdivertido de dirigir e com quatro possibilidades para destravar o veículo: por aplicativo, chave ou por intermédio do NFC (celular e o próprio cartão). O aplicativo permite ainda trancar e destrancar as portas, acender as luzes, acionar o alarme, localizar o veículo com luz e toque de buzina para localização, além de obter informações do estado de carga do veículo.

Outro destaque presente no BYD Dolphin Mini é inteligência por voz nativa, onde alguns comandos podem ser acionados, em português, pelo próprio usuário. A conectividade está presente através do Android Auto e Apple CarPlay.

O modelo traz ainda o Controller Deceleration Partner (CPD), um sistema de frenagem de emergência através do freio de estacionamento eletrônico. A suspensão do Dolphin Mini é do tipo McPherson na dianteira, e com barra de torção na traseira. Um dos destaques do modelo é o sistema de freios, que trazem segurança e proteção para os ocupantes: freios a disco nas quatro rodas. Vale destacar que esse eficiente sistema de frenagem permitiu que o BYD Dolphin Mini registrasse uma distância de frenagem de 100 km por hora a zero (parada total) em até 39 metros, uma marca bem significativa dentro de seu segmento.

O BYD Dolphin Mini chega ao mercado brasileiro em quatro cores: Branco Apricity (interior rosa e azul escuro), Preto Polar Night (interior azul escuro), Rosa Peach (interior Rosa) e Verde Sprout (interior azul claro). A garantia é de cinco anos ou 500 mil quilômetros. A bateria Blade contará com garantia de oito anos, sem limite de quilometragem. O preço público (PPS) do BYD Dolphin Mini é R$ 115.800,00.

Bônus especial e carregador

Quem comprar nesta quarta-feira (28/02) até meia noite seu Dolphin Mini no Mercado Livre através do link: https://www.byd.com/br, ganha um bônus de R$ 10.000,00 e o carro sai por R$ 105.800,00. Nas concessionárias, a compra com bônus pode ser feita presencialmente até 29/02 (quinta-feira). Além disso, o comprador vai ganhar um carregador wallbox.