BYD assina acordo de implementação de projeto na COP29

À medida que a 29ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP29) ocorre em Baku, no Azerbaijão, de 11 a 22 de novembro, a BYD, fabricante líder mundial de veículos de nova energia e baterias, reafirma seu compromisso com um futuro mais sustentável. Sob o tema da conferência, “Em solidariedade por um mundo verde”, a participação da BYD destaca sua contribuição de uma década da empresa para soluções de transporte de baixo carbono e metas climáticas globais.

Durante a COP29, a BYD e o Governo do Azerbaijão assinaram um Acordo de Implementação de um Projeto significativo. Essa iniciativa estabelece as bases para a construção de uma planta de fabricação de veículos comerciais de última geração no Parque Industrial de Sumgait, no Azerbaijão. A nova instalação se concentrará na produção de ônibus elétricos de 12 metros da BYD. O desenvolvimento representa um marco importante na estratégia da BYD de localizar a produção e atender à crescente demanda por soluções de transporte sustentável em todo o mundo.

Anteriormente, a BYD havia assinado um acordo com o governo do Azerbaijão. Sob essa iniciativa, o governo Azerbaijano planeja adquirir cerca de 200 ônibus elétricos da BYD anualmente entre os anos de 2025 e 2028, com a montagem local ocorrendo no próprio país.

Em um evento paralelo, que ocorreu no Pavilhão da China, Ivan Cao, Diretor Administrativo da BYD para a Região Ásia Central, fez um discurso inspirador, compartilhando insights sobre como promover o desenvolvimento sustentável com base nos 30 anos de inovação, considerando os esforços da empresa no setor de veículos de nova energia. Com base na experiência pioneira da BYD em veículos elétricos, armazenamento de energia e soluções de energia renovável, o executivo enfatizou o papel crítico da visão de longo prazo da empresa e da inovação contínua para enfrentar os desafios climáticos mais urgentes do mundo.

Ao longo de três décadas impulsionando mudanças, a BYD evoluiu do pioneirismo para uma líder global no setor de nova energia. Em seus esforços globais, a BYD aderiu consistentemente à filosofia da cooperação, alavancando uma cadeia industrial abrangente para promover o desenvolvimento de um ecossistema verde global, além de impulsionar a transformação dos sistemas de energia em direção à sustentabilidade.

Em outubro de 2024, a nova iniciativa de veículos elétricos da BYD abarcou 96 países e regiões e mais de 400 cidades, tornando a empresa uma força fundamental no avanço do transporte verde global. Essas conquistas não apenas incorporam a visão da BYD de ‘Resfriar a Terra em 1°C’, mas também são uma prova do progresso do desenvolvimento global sustentável.

Antes da COP29, 160 ônibus elétricos BYD K9UD chamaram a atenção ao serem inspecionados pelo presidente do Azerbaijão, Ilham Aliyev. Esses ônibus elétricos, que agora fornecem serviços de transporte eficientes e seguros em Baku, estão desempenhando um papel essencial no apoio às metas de transporte de carbono zero da conferência. Como eles vão operar durante todo o evento, os ônibus elétricos K9UD não são apenas uma demonstração da liderança da BYD em mobilidade elétrica, mas também uma indicação clara do compromisso do Azerbaijão com soluções de transporte sustentáveis alinhadas com as metas climáticas globais.

A presença da BYD na COP29 em Baku representa um profundo compromisso com a construção de um mundo mais sustentável por meio da mobilidade elétrica. Com o lançamento de novas iniciativas de fabricação local, a implementação bem-sucedida de ônibus com emissão zero em Baku e investimentos contínuos em tecnologias limpas, a BYD continua a liderar o caminho na promoção de soluções de transporte sustentável em todo o mundo, preparando o terreno para um futuro mais verde para todos. (Fotos: BYD/Divulgação).

Ivan Cao, Diretor Administrativo da BYD para a Região Ásia Central, durante o discurso. Os ônibus elétricos BYD K9UD operam em Baku.