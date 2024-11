BYD anuncia super híbridos em condições imperdíveis

A Black Friday da BYD já começou! A partir desta semana e somente até o final de novembro, a marca está com condições únicas para a “Black dos Super Híbridos”, sendo o momento perfeito para os consumidores que desejam comprar um veículo híbrido.

O BYD King, sedã híbrido mais vendido do Brasil no mês passado e o segundo da categoria entre todos os sedãs médios, está por apenas R$ 149.800,00 na versão GL. Além do preço atrativo, quem adquirir o modelo ainda ganha três anos de revisões grátis, mais um carregador portátil para levar onde quiser e ter a liberdade de carregar o carro em qualquer lugar.

Outro modelo que está na Black dos Super Híbridos é o SUV BYD Song Pro, da família Song, que lidera o segmento de híbridos plug-in no Brasil. A versão GL está por apenas R$ 169.800,00 e o consumidor leva também um carregador portátil.

O BYD Song Plus, SUV híbrido plug-in mais vendido do Brasil, também conta com condições imperdíveis para a Black Friday, com um ano de seguro grátis, bônus de R$ 10.000,00 e carregador portátil extra.

Todos os carros contam ainda com a conhecida garantia de oito anos da Bateria Blade, sem limite de quilometragem, e de seis anos, sem limite de quilometragem, para o veículo, a maior do mercado. As condições são válidas exclusivamente para o período da campanha de Black Friday da BYD, que vai até o dia 30/11.

Vendas 2024

Em outubro, a BYD bateu o próprio recorde e, pela primeira vez, ultrapassou a marca de 7,4 mil veículos eletrificados em um único mês, reforçando como os carros eletrificados realmente caíram no gosto do brasileiro. Já consolidada no ranking geral das montadoras que mais emplacam no país, a BYD se manteve na décima posição entre todas as marcas e se encaminha para mais um ano histórico de vendas. Em 2023, foram emplacadas 17.937 unidades e, no acumulado do ano de janeiro a outubro de 2024, já foram vendidos 58.690 veículos da marca, um crescimento até aqui de 227%.

Saiba mais sobre os Híbridos Plug-In BYD

Com a tecnologia DM-I, os modelos híbridos da BYD dão liberdade para o consumidor brasileiro escolher se deseja, ou não, carregar na tomada por ser plug-in. O sistema revolucionário da marca combina um motor de alta eficiência a gasolina e outro elétrico de última geração, e essa combinação resulta em uma experiência de condução marcada por agilidade, eficiência, conforto e sustentabilidade. Com a bateria totalmente carregada, os modelos tornam-se puramente elétricos e, quando a capacidade da bateria está baixa, transformam-se em veículos híbridos com consumo de combustível ultra eficiente.

BYD SONG PRO

O BYD Song Pro, híbrido plug-in mais eficiente do mercado, chegou para atender ao desejo dos brasileiros de ter acesso a um veículo eletrificado com perfil jovem, tecnologia de ponta, design único, até 1.100 km de autonomia e um preço muito competitivo.

BYD KING

O sedã BYD King representa uma nova opção para o consumidor brasileiro no segmento de sedãs híbridos. Fatores como preço competitivo, design único, tecnologia embarcada de ponta, eficiência energética e o melhor desempenho da categoria tornam o modelo a melhor opção no segmento PHEV. (Fotos: BYD/Divulgação).

BYD Song Pro. BYD King. Confira as facilidades para ter um BYD.