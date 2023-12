Brasfort é pioneira em motos elétricas para ronda de segurança

Empresas e motoristas no Distrito Federal estão abraçando cada vez mais a tendência de veículos elétricos e híbridos. Segundo dados do Departamento de Trânsito (Detran-DF), até setembro deste ano, o número de veículos elétricos/híbridos registrados aumentou em 45% em comparação com 2022, totalizando 3.179 unidades. As vantagens vão além da economia de combustível, incluindo a preocupação com a sustentabilidade, e as empresas locais estão revolucionando a oferta de serviços automotivos com base nesses benefícios.

A Brasfort, renomada no ramo de terceirização de vigilância e serviços, estabeleceu uma parceria estratégica com a Origem, pioneira na fabricação de motos elétricas no Brasil. Essa colaboração tem como objetivo transformar a frota de motocicletas da empresa em modelos sustentáveis, utilizados tanto em áreas urbanas quanto em eventos contratados. A iniciativa visa contribuir positivamente para o desenvolvimento sustentável das comunidades locais e para o meio ambiente em escala global. Atualmente, a Brasfort já opera com 22 motos elétricas, impulsionando essa iniciativa voltada para a sustentabilidade.

Os veículos elétricos, reconhecidos por sua eficiência, apresentam resultados comparáveis aos veículos a combustão. A Brasfort decidiu por veículos certificados como neutros em carbono da Origem, entidade reconhecida pela ONU. Dessa forma, não só reduz as emissões de gases de efeito estufa como também se alinha à visão de sustentabilidade da empresa. Gustavo Negreiros, executivo de inovação tecnológica, enfatiza: “a utilização de energia 100% limpa e renovável para a troca das baterias não apenas contribui para a redução das mudanças climáticas, mas também reflete nosso compromisso com a comunidade e a economia local. Tanto a sustentabilidade como o crescimento responsável da nossa empresa são impulsionados”.

As motos Origem, adotadas pela Brasfort, operam com troca de baterias, resultando na não emissão de Gases de Efeito Estufa. Essas motocicletas são também silenciosas, contribuindo para o conforto sonoro em áreas urbanas, estacionamentos e condomínios. Além disso, esses veículos promovem melhorias na segurança do trânsito, proporcionando uma aceleração suave e controlada, o que contribui para um tráfego mais seguro.

Como mencionado anteriormente, os benefícios das motos elétricas vão além da redução da dependência de combustíveis fósseis, contribuindo significativamente para a diminuição das emissões de gases de efeito estufa. Enquanto um litro de gasolina queimada emite, em média, 2,3 kg de CO2, as motos elétricas não produzem emissões diretas durante a condução.

Tatiana Caiado, head de ESG da organização fundada em Brasília em 2017, destaca a prática de economia circular em todo o ciclo de vida dos produtos. Ela explica: “Assumimos a responsabilidade por todas as etapas, desde a fabricação até a destinação final, com controle e supervisão de toda a cadeia de produção. Projetamos e produzimos componentes mecânicos e eletrônicos, desenvolvemos software, e gerenciamos a manufatura e a gestão das motocicletas integralmente”. Em 2023, a Origem recebeu a certificação de Carbono Neutro pela Green Initiative, um selo de reconhecimento de seu compromisso com práticas sustentáveis na locação de veículos.