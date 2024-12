BMW Motorrad confirma sete lançamentos para 2025

A BMW Motorrad já está no aquecimento para 2025. O novo ano promete muitas novidades. Ao todo, sete modelos estão programados para chegarem ao Brasil, sendo seis produzidos na fábrica do BMW Group em Manaus. O primeiro modelo já está confirmado no primeiro trimestre: BMW R 1300 GS Adventure (Foto). Sucesso global e muito aguardado no Brasil, o modelo será produzido na planta Manaus poucos meses após o início de produção na planta de Berlim (Alemanha).

“O ano de 2024 foi o ano da GS no Brasil. Agora vamos começar 2025 acelerando e ampliando o nosso line-up de produtos com a novíssima BMW R 1300 GS Adventure. Ela vai completar a família GS, junto com os sucessos G 310 GS, F 900 GS, F 900 GS Adventure e R 1300 GS”, afirma Matheus Pereira, CEO da BMW Motorrad no Brasil. “Em 2025, vamos ampliar o nosso portfólio de produtos no mercado brasileiro, o que será importante para manter a liderança no segmento premium novamente. Dessa forma, reforçamos o nosso compromisso em inovar e oferecer cada vez mais produtos que atendam às expectativas dos nossos clientes no país”, afirma.

A planta Manaus é a única fora da Alemanha dedicada exclusivamente à fabricação de motos BMW. “No BMW Group, a produção segue a demanda de mercado. Por isso estamos planejando um aumento de quase 10% na produção de motocicletas na planta Manaus em 2025, incluindo a nova BMW R 1300 GS Adventure. Dessa forma, a fábrica vai chegar a 13 modelos produzidos no Brasil, mantendo a excelência na fabricação e o compromisso com a qualidade”, afirma Alex Donatti, Diretor da Planta Manaus. “Agradeço a todos os colaboradores da planta Manaus. Estamos muito orgulhosos em produzir a moto mais moderna e tecnológica do Brasil a partir do primeiro trimestre”, completa.

BMW R 1300 GS Adventure

O modelo aventureiro tem visual exclusivo em relação à BMW R 1300 GS e representa o que há de melhor e mais tecnológico no segmento de motocicletas para viagens de longa distância. Equipada com o lendário motor boxer bicilíndrico, que ficou mais compacto do que o seu antecessor, graças a uma transmissão localizada sob o motor e a um novo arranjo do acionamento do came. O novo motor gera 145 cv a 7.750 rpm e tem torque máximo de 149 Nm a 6.500 rpm.

No centro da nova suspensão está a estrutura principal de chapa metálica feita de aço, que além de ser significativamente otimizada em termos de espaço de instalação, também oferece níveis mais altos de rigidez do que o modelo anterior. No lugar da construção tubular de aço, a nova R 1300 GS Adventure agora possui uma estrutura traseira de treliça de alumínio feita de tubos de alumínio e peças forjadas.

Esses lançamentos não apenas reforçam a posição da fábrica de Manaus como um centro de produção de ponta, mas também destacam o compromisso do BMW Group com a inovação e a sustentabilidade. A planta tem investido em práticas industriais responsáveis, alinhadas aos pilares globais da marca, garantindo que cada motocicleta produzida seja um exemplo de qualidade e eficiência. Com um ano de muitas novidades e inovações à frente, a fábrica do BMW Group em Manaus se prepara para continuar a surpreender e encantar seus clientes, consolidando sua posição como líder no mercado de motocicletas premium. (Foto: BMW Motorrad/Divulgação).