BMW M4 GT3 EVO recebe atualizações técnicas

Os engenheiros da BMW M Motorsport trabalharam intensamente para tornar o seu carro-chefe nas corridas de GT, o BMW M4 GT3, ainda melhor. O resultado deste trabalho é a versão EVO do carro, que foi apresentada recentemente em Nürburgring, na Alemanha. O BMW M4 GT3 EVO estará nas pistas a partir da temporada de 2025 e o mesmo se aplica ao BMW M4 GT4, que também terá uma versão EVO disponível a partir da próxima temporada. A chave para otimizar o BMW M4 GT3 para os engenheiros da BMW M Motorsport foi o intenso diálogo com equipes e pilotos, já que nada melhor do que conversar com quem usa o carro profundamente para melhorá-lo.

Desta forma, o foco do BMW M4 GT3 EVO não foi exclusivamente no desempenho, mas também em áreas como dirigibilidade, eficiência e confiabilidade. O desenvolvimento foi realizado, principalmente, pelos pilotos da BMW M, entre eles, o brasileiro Augusto Farfus. Com visual atualizado, assim como o modelo de rua, o M4 GT3 EVO recebeu melhorias aerodinâmicas, na suspensão e freios para ficar ainda mais veloz e confiável nas pistas pelo mundo. Se estivesse à venda nas concessionárias da BMW espalhadas pelo mundo, modelo custaria 578 mil euros (R$ 3,3 milhões na cotação do dia). (Foto: BMW M Motorsport/Divulgação).