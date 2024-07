BMW investe mais de 724 mil euros para ampliar rede de recarga

Em uma demonstração de seu compromisso com a eletrificação, o BMW Group decidiu investir 724 mil euros na América Latina (distribuídos na Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Costa Rica, México, Panamá e Peru), com o objetivo de fortalecer a rede de carga pública para veículos eletrificados na região.

Através desse investimento, os usuários de automóveis eletrificados da BMW e MINI, assim como motocicletas elétricas da BMW Motorrad, terão acesso a mais pontos de carga em vias públicas.

“Para o BMW Group, o futuro é elétrico, digital e circular; é por isso que estamos comprometidos em reforçar e impulsionar essa estratégia na região. Todo modelo BMW e MINI vendido na América Latina é acompanhado de um carregador pessoal ou corporativo, e já somamos mais de 65 mil pontos de carga na casa ou no escritório de nossos clientes. Além dessas ações, buscamos continuar apoiando o investimento em carregadores em vias públicas como líder em mobilidade elétrica no segmento Premium e proporcionar soluções para nossos clientes que escolhem a eletromobilidade”, comentou Reiner Braun, Presidente e CEO do BMW Group América Latina. “Este ano celebramos 10 anos de vendas de carros elétricos na América Latina e continuaremos impulsionando a mobilidade Premium. Hoje, são 9 modelos puramente elétricos disponíveis na América Latina e outras 9 opções híbridas plug-in,” reforça o executivo.

A abertura tecnológica é fundamental no BMW Group, com recorde de vendas em elétricos e híbridos. A marca BMW se mantém como a marca Premium preferida na região, com 20.678 veículos entregues de janeiro a junho; enquanto a MINI alcançou 3.344 vendas no mesmo período.

Nesta primeira metade do ano, as vendas de modelos eletrificados da marca BMW chegaram a um total de 4.703 unidades vendidas (+22%). Os modelos puramente elétricos alcançaram a marca de 1.584 unidades (+43%), um recorde. As vendas de modelos híbridos plug-in foram as maiores da história da companhia na América Latina, chegando a um total de 3.119 unidades (+13%). A MINI começou forte com a chegada da nova geração de modelos e fechou esta primeira metade do ano com 720 unidades vendidas de modelos eletrificados, da mesma forma que no ano anterior, sendo 9,2% de modelos puramente elétricos.

A instalação de carregadores em vias públicas será realizada com diferentes parcerias nos diversos mercados. Mais detalhes serão oportunamente compartilhados em cada país. O investimento do BMW Group será destinado a novos carregadores e à oferta de créditos de energia aos clientes, que serão informados em breve. (Foto: BMW/Divulgação).