BMW Group Planta Araquari completa dez anos

Uma década de história e orgulho! Há 10 anos, a maior fábrica de carros premium da América do Sul foi inaugurada em Araquari (Santa Catarina). Mais de 100.000 veículos foram fabricados desde o início da produção. O BMW Série 3 e o BMW X1, produzidos em Araquari, são líderes de vendas em seus segmentos no Brasil e garantem à marca a liderança no segmento premium pelo sexto ano consecutivo. A planta também produz atualmente o BMW X3, o BMW X4 e, em poucas semanas, o BMW X5 PHEV, o carro mais tecnológico e sofisticado já fabricado na América do Sul.

“Estamos começando uma nova era de produção de modelos eletrificados no Brasil. O nosso BMW X5 PHEV será o primeiro modelo híbrido plug-in produzido na América do Sul! Isso prova que, ao entrarmos na próxima década de nossas operações em Araquari, estamos aprofundando nossa presença e fortalecendo nosso compromisso com o Brasil”, diz Milan Nedeljković, Membro do Conselho de Administração da BMW AG, responsável pela Produção.

Em dezembro de 2023, o BMW Group anunciou um aumento de 10% na produção da planta Araquari a partir de 2024, visando alcançar uma produção anual de 11.000 unidades. Além disso, a mão de obra está crescendo constantemente e sendo treinada para produzir veículos eletrificados.

A planta Araquari é responsável pela produção do BMW Série 3 e do BMW X1, os carros mais vendidos no Brasil nos últimos cinco anos. “O BMW Group é guiado pelo princípio de que ‘a produção segue a demanda do mercado’. Nossa decisão de trazer o X5 PHEV para Araquari foi incentivada pelo forte desempenho dos modelos eletrificados em nosso portfólio no mercado brasileiro. Até agora, um em cada quatro BMWs vendidos aqui é totalmente elétrico ou híbrido plug-in. E estou convencido de que o novo X5 PHEV produzido localmente ajudará a aumentar essa participação”. E Nedeljković acrescenta: “A planta Araquari tem uma linha de produção flexível e, portanto, está pronta para produzir modelos híbridos ou elétricos em um curto espaço de tempo, dependendo da demanda do mercado”.

As emissões de CO2 provenientes do consumo de eletricidade da fábrica são compensadas pela geração de energia limpa. No total, 1.902 painéis solares instalados no telhado do edifício da montagem geram mais de 1 milhão de kWh/ano. Mesmo assim, o grupo está investindo em melhorias para reduzir ainda mais as emissões de CO2. Além disso, são implementadas práticas de reutilização de efluentes, reaproveitamento de água e redução do consumo de solventes nas áreas operacionais.

Aqueles que viajam pela BR-101, na região de Araquari, são impactados por uma imensa planta de produção premium. As instalações do BMW Group ocupam uma área de 1,5 milhão de m², com 112.893 m² de edificações, cercadas por áreas de preservação. A infraestrutura local oferece uma linha de produção completa, incluindo área de carroceria, pintura, linha de montagem, processos de qualidade e logística, além de laboratórios, edifícios administrativos e auxiliares. Também abriga a sede conjunta com o escritório em São Paulo do único escritório global de engenharia do BMW Group na América do Sul.

O programa de visitas “Inside BMW Group Brazil”, lançado há dois anos, tem sido um sucesso. Adultos e crianças com mais de 10 anos entram na fábrica todos os dias, exceto nos fins de semana e feriados, para ver de perto a montagem dos carros. Eles também têm a oportunidade de fazer um passeio na pista de testes práticos, conduzido por um motorista especializado. O programa de visitas é gerenciado pela Serra Verde Express, que oferece o serviço em dois turnos, às 9 e 13 horas. Até agora, mais de 3.000 pessoas já visitaram a Planta Araquari. (Fotos: BMW/Divulgação).

O início da construção da Planta de Araquari. Comemoração de 100 mil unidades produzidas.