BMW Driver Training 2024 está com vagas abertas

Uma das atividades mais aguardadas por proprietários e fãs da BMW no Brasil, o BMW Driver Training já tem programação definida para 2024 e está com vagas abertas. O curso tem foco em habilidades, segurança de direção e esportividade, e será ministrado pelo piloto oficial da BMW e maior campeão da Stock Car, o Ingo Hoffman.

Neste ano, o BMW Driver Training contará com duas opções de treinamento (Módulo Experience – programa com veículos da frota BMW, e Módulo Performance – veículo BMW do próprio cliente), e acontecerá em duas localidades, no Circuito Panamericano e no Autódromo da Velocitta, ambos no interior de São Paulo.

Aplicado por pilotos profissionais e especialistas em segurança e performance, o treinamento proporciona aos participantes o aprimoramento de seus conhecimentos ao volante em diferentes situações de pistas e no trânsito, orientando ao motorista a prever, analisar e reagir a possíveis cenários de risco, além de melhorar tempos em pista.

Realizado desde 1999 no Brasil, o BMW Driver Training acontecerá nos dias 03 e 04 de maio, 21 e 22 de junho no Circuito Panamericano, com o Módulo Experience. E nos dias 09 e 10 de agosto, e 27 e 28 de setembro, no Autódromo Velocitta com o Módulo Experience e Módulo Performance. O curso tem duração de um dia e é limitado a 20 participantes, divididos em duas turmas de 10 alunos.

Para inscrição e informações sobre atividades e compra de ingressos, acesse o link: https://www.minhasinscricoes.com.br/Evento/BMWDriverTraining. (Foto: BMW/Divulgação).