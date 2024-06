Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, conversível que une luxo e desempenho

A Mercedes-Benz Cars & Vans do Brasil apresenta o novo Mercedes-AMG SL 63 S E Performance, mais um produto de sua marca de alta performance equipado com a tecnologia híbrida plug-in criada para a Fórmula 1. O veículo é um ícone da história da marca e combina exclusividade, conforto, luxo e o alto desempenho que só um produto com o DNA Mercedes-AMG pode oferecer. O novo modelo carrega o legado de quase 70 anos criado a partir do 300 SL de 1952, automóvel de corrida e que rapidamente atingiu o status de lenda. O novos Mercedes-AMG SL 63 S E Performance já pode ser encomendado em todos os concessionários da marca no país ao preço público sugerido de R$ 1.689.900,00.

Na longa história de desenvolvimento, desde um automóvel de corrida puro-sangue até um modelo esportivo de luxo conversível, o novo Mercedes-AMG SL agora estabelece mais um marco. Ele combina a esportividade do SL original com o luxo único e a excelência tecnológica que caracterizam os atuais Mercedes-Benz.

O AMG SL 63 utiliza uma arquitetura de construção completamente nova para o modelo conversível de 2+2 lugares, desenvolvida pela Mercedes-AMG. O chassi é projetado como uma estrutura composta de alumínio leve. O design garante máxima rigidez e, portanto, é a base perfeita para dinâmicas de condução precisas, alto conforto e proporções perfeitas para uma carroceria esportiva. A nova estrutura da carroceria foi criada – assim como o primeiro SL em 1952 – literalmente em uma folha de papel em branco: Nenhum componente vem do modelo predecessor ou de qualquer outro modelo existente, como o AMG GT Roadster.

Motor de combustão na frente, motor elétrico na traseira

No SL 63 S E Performance, o motor V8 biturbo AMG de 4,0 litros no eixo dianteiro também é combinado com uma unidade de propulsão elétrica no eixo traseiro. Ela integra um motor elétrico síncrono de imã permanente (PSM) de 204 cv com uma transmissão elétrica de duas velocidades e um diferencial mecânico de deslizamento limitado no eixo traseiro.

A bateria leve de alto desempenho também está localizada na traseira, acima do eixo traseiro. O motor elétrico atua diretamente no eixo traseiro e pode, portanto, converter sua potência mais diretamente em propulsão. Isso fornece um impulso extra ao arrancar, acelerar ou ultrapassar. À medida que o deslizamento no eixo traseiro aumenta, a força motriz do motor elétrico também é transferida para as rodas dianteiras se necessário.

A conexão mecânica da tração integral AMG Performance 4MATIC+ totalmente variável torna isso possível através do eixo cardã e dos eixos de transmissão das rodas dianteiras. A posição no eixo traseiro melhora a distribuição de peso e carga do eixo no veículo.

Inspirada na Fórmula 1™, desenvolvida em Affalterbach

O desenvolvimento do armazenamento de energia de íons de lítio é inspirado pelas tecnologias comprovadas nos modelos da equipe Mercedes-AMG Petronas F1. A bateria AMG High Performance oferece alto desempenho que pode ser utilizado repetidamente, otimizando o desempenho geral do novo AMG SL 63. Somado a isso, há o rápido consumo de energia e a alta densidade de potência, com uma capacidade de 6,1 kWh e 204 cv de potência máxima.

O carregamento é realizado através do carregador de bordo de 3,7 kW instalado com corrente alternada, seja em uma estação de carregamento, wallbox ou tomada doméstica. A bateria é projetada para entrega rápida de potência e não para o maior alcance. Mesmo com essa característica, os 13 km (método WLTP) de viagem puramente elétrica permitem um raio de operação otimizado para o dia a dia.

A base para o alto desempenho da bateria AMG de 400 volts é o resfriamento direto: um líquido refrigerante de alta tecnologia flui ao redor de todas as 560 células e as resfria individualmente. Cada bateria precisa de uma temperatura definida para entrega de potência ideal. Se o armazenamento de energia ficar muito frio ou muito quente, ele temporariamente perde potência perceptível ou deve ser reduzido para não ser danificado se a temperatura for muito alta. Um controle uniforme da temperatura da bateria tem, portanto, uma influência decisiva no seu desempenho, vida útil e segurança.

Estratégia de operação: potência elétrica sempre disponível

A estratégia básica de operação é derivada do pacote de potência híbrida utilizada pela Mercedes-AMG Petronas Fórmula 1™. A potência elétrica pode sempre ser acessada através da alta recuperação e recarga conforme demanda.

Os oito programas de condução AMG DYNAMIC SELECT “Electric”, “Battery Hold”, “Comfort”, “Smoothness”, “Sport”, “Sport+”, “RACE” e “Individual” são precisamente ajustados à nova tecnologia de propulsão. Os programas de condução ajustam parâmetros importantes como a resposta do motor e da transmissão, a característica da direção, a amortecimento do chassi ou o som. Os programas podem ser selecionados usando o display no console central ou as teclas do volante AMG.

O híbrido de alto desempenho geralmente inicia silenciosamente (“Silent Mode”) no programa de condução “Comfort” quando o motor elétrico é ligado. O ícone “Ready” no quadro de instrumentos sinaliza que o veículo está pronto para conduzir. Além disso, um som potente e típico da AMG, é ouvido como feedback acústico, que é irradiado para o interior através dos alto-falantes do veículo.

Capota de tecido: menos peso e centro de gravidade baixo

O posicionamento mais esportivo do novo AMG SL 63 S E Performance também sugeriu a decisão de optar por uma capota de tecido elétrica em vez do anterior teto variável. A redução de 21 quilos no peso e o consequente centro de gravidade mais baixo têm um efeito positivo na dinâmica de condução. O formato Z, que economiza espaço e peso, possibilita a dispensa da cobertura convencional do compartimento da capota. A capa frontal do teto garante que a capota aberta fique alinhada com a superfície em sua posição final.

Ao mesmo tempo, os desenvolvedores enfrentaram a tarefa de manter a alta adequação ao uso diário e o conforto acústico exemplar. O design de três camadas consiste em uma concha externa firmemente esticada, um forro do teto precisamente confeccionado e a manta acústica feita de material de alta qualidade de 450 g/m² inserida entre as camadas.

Abrir e fechar a capota leva cerca de 15 segundos e é possível ser realizado em uma velocidade de até 60 km/h. A capota é operada usando o painel de controle no console central ou o touchscreen multimídia, no qual uma animação mostra o progresso do processo.

Suspensão AMG Active Ride Control

A suspensão AMG Active Ride Control com estabilização semiativa de rolagem é parte do equipamento de série do modelo. Os amortecedores, podem ser ajustados em rebote ou extensão e compressão, também têm elementos hidráulicos interligados semiativos, substituindo a barra estabilizadora convencional. Essa tecnologia permite reduzir os movimentos de rolagem da carroceria e fornecem uma ampla gama de programas de condução. A conexão hidráulica das câmaras dos amortecedores em todas as quatro rodas ocorre através de linhas apropriadas e válvulas de controle dentro dos amortecedores adaptativos.

Direção ativa do eixo traseiro combina agilidade e estabilidade

O AMG SL 63 S E Performance também está equipado eixo traseiro esterçante. Dependendo da velocidade, as rodas traseiras giram na direção oposta (até 2,5° em até 100 km/h) ou na mesma direção (até 0,7° acima de 100 km/h) das rodas dianteiras. O sistema, portanto, permite um comportamento de condução tanto ágil quanto estável.

Essas são características que contrastam entre si sem a direção do eixo traseiro. Outras vantagens incluem o controle mais fácil do veículo no limite e menor esforço de direção, pois a relação da direção das rodas dianteiras é mais direta.

Sistema de freios compostos de alto desempenho AMG em cerâmica

Como parte dos valores de desempenho extremos, o sistema de freios compostos de alto desempenho AMG em cerâmica impressiona com distâncias de frenagem muito curtas, bem como máxima estabilidade e resistência à fadiga sob uso intenso. Ele também marca pontos com sua longa vida útil.

O material leve economiza peso adicional e reduz massas não suspensas. O sistema utiliza pinças fixas de 6 pistões na dianteira e pinças flutuantes de 1 pistão na traseira. Os discos de freio de cerâmica de carbono medem 420 x 40 milímetros no eixo dianteiro e 380 x 32 milímetros no eixo traseiro.

Sistema multimídia MBUX com displays específicos para híbridos

O sistema multimídia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) é intuitivo de usar e capaz de aprender. O SL 63 S E Performance contém vários displays e funções específicas da AMG e do híbrido. Itens de menu exclusivos, como “AMG Performance”, sublinham o caráter esportivo. A tecnologia híbrida também pode ser visualizada: gráficos de alta qualidade visualizam o fluxo de energia do sistema de propulsão. A velocidade, potência, torque e temperatura do motor elétrico também podem ser visualizados. (Fotos: Mercedes-AMG/Divulgação).