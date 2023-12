BMW anuncia aumento de 10% na produção da planta Araquari (SC)

O BMW Group Brasil anuncia aumento de 10% na produção da fábrica de Araquari, em Santa Catarina, a partir de 2024. Assim, aproximadamente 11.000 unidades serão produzidas no Brasil a partir de 2024. Adicionalmente, a força de trabalho do BMW Group Brasil também aumentará em 5% no próximo ano. Mais de 50 colaboradores serão contratados para apoiar o aumento de produção, na maior fábrica de carros premium da América do Sul.

“No BMW Group, a produção segue a demanda e acreditamos no mercado brasileiro. Temos uma estratégia de crescimento no país, que é conectada com os planos de aprimoramento da nossa atual liderança do mercado premium na região”, afirma Reiner Braun, Presidente e CEO do BMW Group América Latina. “Um dos pilares do sucesso do BMW Group na América Latina é a nossa estrutura regional, com três fábricas, incluindo São Luis Potosi (México), Araquari e Manaus, ambas no Brasil. Isso representa aproximadamente 10% do número de fábricas do BMW Group globalmente. Além disso, temos um Centro de Engenharia no Brasil, que apoia desenvolvimentos globais e 4,2 mil colaboradores comprometidos em entregar produtos e serviços de alta qualidade aos clientes. Vamos continuar a investir na América Latina, onde somos líderes em vendas de modelos premium por seis anos consecutivos, posição que será mantida neste ano de 2023”.

Para Maru Escobedo, Presidente e CEO do BMW Group Brasil, disponibilizar um volume maior de veículos para o mercado brasileiro é importante também para agilizar os prazos de entrega e possibilitar uma experiência ainda mais premium, com foco total no cliente. “Atualmente, cerca de 60% das vendas da marca BMW no Brasil são provenientes de modelos fabricados em Araquari, que produz os BMW X1, X3 e X4, além do Série 3, o carro premium mais vendido do mercado brasileiro”, afirma a executiva.

“O aumento de produção e as novas contratações a partir de 2024 reforçam a relevância estratégica de nossa produção local dentro do BMW Group. A planta Araquari é a maior fábrica de carros premium da América do Sul, e continuaremos a acelerar o ritmo em termos de produção e qualidade”, afirma Otávio Rodacoswiski, Diretor Geral da fábrica do BMW Group em Araquari (SC). “A flexibilidade da planta Araquari possibilita aumentarmos a produção para oferecer produtos cada vez mais adequados para os nossos clientes”.

Liderança no segmento premium

A marca BMW tem sido líder de vendas no segmento premium brasileiro nos últimos quatro anos consecutivos e segue no caminho certo para alcançar a liderança pelo quinto ano este ano. De janeiro a novembro de 2023, a marca BMW alcançou mais de 40% de participação de mercado no segmento premium. O BMW Série 3 e o BMW X1 continuam sendo os carros premium mais vendidos em geral, além de sua liderança em cada segmento de mercado, respectivamente.

Atualmente, a BMW oferece o mais amplo portfólio de produtos no mercado brasileiro. Nos últimos 12 meses, a marca lançou mais de 10 modelos e versões movidos a motores flex, gasolina, híbrido-leve, híbrido plug-in e puramente elétrico. Esse é o verdadeiro significado de Abertura Tecnológica.

Fábrica de Araquari completa nove anos

A fábrica do BMW Group em Araquari completou nove anos desde sua inauguração e acumula importantes conquistas, como as mais de 90 mil unidades produzidas ao longo de sua história. A planta abriga, junto com o escritório da empresa em São Paulo, o único Centro Global de Engenharia do BMW Group na América do Sul.

Em uma área de 1,5 milhão de m², com 112.893 m² de edificações, a fábrica de Araquari abriga processos de carroceria, soldagem, pintura, montagem, qualidade e logística, além de laboratórios, estações de tratamento de água e efluentes, prédios administrativos e auxiliares.

Outra novidade dos últimos meses foi o programa de visitas “Por dentro do BMW Group Brasil”, lançado em outubro de 2022, e que já recebeu mais de 2.500 visitantes, o que demonstra o grande interesse dos fãs e clientes da marca em conhecer a marca de perto.