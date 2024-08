Blindagem automotiva tem prazo de validade?

Atualmente, o Brasil lidera o ranking mundial de frota de carros blindados e os dados indicam que continuará nessa posição nos próximos anos. Apenas em 2023, houve um aumento de 13% em relação ao ano anterior, de acordo com a Associação Brasileira de Blindagem (Abrablin).

Nesse cenário, a blindagem nível III-A é a mais comum em território nacional, sendo a mais resistente autorizada para uso civil geral, e representando 95% dos processos realizados por blindadoras brasileiras. Com a demanda cada vez maior pelo serviço, é comum que surjam dúvidas sobre o prazo de validade e sobre a necessidade de manutenção da proteção balística para automóveis.

De acordo com o CEO da blindadora Allblin, Luiz Fernando Apolinario, a blindagem automotiva não possui um prazo de validade definido, mas sua eficácia pode ser comprometida ao longo do tempo devido a diversos fatores, como a falta de cuidado com o veículo blindado e a falta de revisões indicadas no manual da blindadora.

“Por isso é de suma importância a escolha de uma Blindadora devidamente credenciada nos principais órgãos de controle técnico e qualidade, como Abrablin, ISO e IQA, assim como manter as revisões periódicas de blindagem em dia”, atesta Luiz Fernando Apolinario, executivo à frente da Allblin, empresa especialista em blindagens premium.

Diferença entre prazo de validade e de garantia

Um dos pontos que mais geram dúvidas nos donos de automóveis blindados, no entanto, é a diferença entre prazo de validade e a garantia atribuída aos veículos.

O prazo de validade é a data limite até a qual um produto pode ser utilizado com segurança. No caso da blindagem, não é possível determinar uma data limite de uso, porque isso depende de uma série de fatores externos, conforme explica o CEO da Allblin.

“Os materiais utilizados na blindagem não possuem validade como um produto perecível, pois são desenvolvidos para manterem suas características de acomodação definitiva após aplicados no veículo. No entanto, embora a blindagem automotiva não tenha um prazo de validade definido, é fundamental que os proprietários estejam atentos à sua manutenção e conservação para garantir que a eficácia da proteção balística tenha alta durabilidade e promova a segurança dos ocupantes do veículo”.

Como ressalta o executivo, é necessário seguir as revisões do manual da blindadora, realizando inspeções regulares em suas blindagens, verificando o estado dos vidros, a integridade da estrutura e a eficácia dos demais componentes de proteção. Em caso de qualquer sinal de desgaste ou comprometimento da blindagem, é importante procurar uma empresa especializada para avaliação e possível substituição dos materiais.

A garantia, por outro lado, representa um compromisso assumido pelo fabricante ou vendedor do produto, ou ainda, pelo prestador de serviço. Nesse processo, a empresa se responsabiliza por reparar ou substituir o produto caso apresente defeitos dentro de um período específico após a compra.

“Garantia diz respeito ao período em que o fabricante do material tem total responsabilidade de possíveis defeitos de fabricação ou vícios ocultos do produto adquirido. Quando a blindadora desmontar o carro para fazer a blindagem, é preciso garantir que tudo vai continuar funcionando perfeitamente”, explica Luiz.

Por isso, é recomendável que os proprietários de veículos que desejam blindá-los busquem empresas credenciadas pelos principais órgãos de controle técnico e qualidade, e verifiquem as garantias oferecidas conforme o manual de blindagem de cada veículo. (Foto: Allblin/Divulgação).