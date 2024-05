Barretos Motorcycles inicia com shows cover e manobras radicais

Com portões abertos desde as 10 horas da manhã, Barretos Motorcycles inicia nesta sexta-feira (03/04), com programação completa que envolve shows musicais, manobras e acrobacias radicais, feira comercial e outras atrações.

Considerado um dos maiores encontros de motociclistas do país. O evento é realizado no Parque do Peão em Barretos-SP e nesta edição, completa 20 anos. Nesta sexta, a partir das 10h o Tenda Motor recebe o DJ Thomazini para animar e começar o dia. Das 18h às 20h, a pista de exibição terá Luquinha Wheeling, Cachorrão Motoshow e Equipe Xtreme proporcionando muita adrenalina.

Já às 19h, a banda barretense Java’s Rock se apresenta no Tenda Motor e às 19h30 tem rock acústico no Motor Rock Bar, o bar temático do evento. E a partir das 21h30, no Palco Motorcycles tem o cover Renato Quase Russo e Banda Lemon.

Além de toda programação, o evento conta com Feira Comercial completa com serviços e expositores do segmento. No espaço Berrantão estão localizados o Women Bikers, com serviços para o público feminino e o Motor Rock Bar, com cardápio exclusivo do São Bento Route e chef Giovani Alves, ambos de Barretos.

Ingressos

Os ingressos podem ser adquiridos pelo na Loja Os Independentes, localizada na Avenida 43, em Barretos. Estão disponíveis ingressos diários para pedestres, pacotes para acesso de motociclistas (entrada com moto) e ingressos diários para pedestres (entrada sem moto). (Foto: André Monteiro/Divulgação).