Barras de teto Mopar ampliam a versatilidade do Citroën Aircross

Clientes do novo SUV Citroën Aircross já conhecem sua capacidade de levar os mais diferentes tipos de carga, graças às mais de 20 configurações distintas de bancos na versão de sete lugares e os 1.080 litros de volume máximo dentro da cabine. Mas quem quiser ir além, pode incluir as exclusivas barras transversais de teto Mopar, dando ainda mais versatilidade no dia a dia.

O kit do acessório contempla todos as peças necessárias para a instalação, que é feita somente utilizando as pré-disposições presentes no veículo, ou seja, não há a necessidade de furos na carroceria. Com ele, é possível transportar baús de carga no teto ou suportes para o transporte de bicicletas, também disponíveis na linha original Mopar.

O acessório está disponível para todas as versões do Novo Aircross e o tempo de instalação leva de 40 minutos a uma hora. Como toda peça Mopar, sua aplicação no concessionário não altera a garantia completa de três anos do modelo.

O portfólio de acessórios originais Mopar conta com outros itens para o Novo Aircross, como bolsa organizadora, bags para o transporte dos assentos da removíveis e tapete de bordas elevadas para porta-malas, opções que oferecem ainda mais comodidade e praticidade no transporte de itens e bagagens.

O novo Aircross é equipado com motor Turbo 200 de até 130 cv, câmbio CVT de sete marchas e sistema multimídia Citroën Connect Touchscreen com tela de 10,25 polegadas com Android Auto e Apple Carplay sem fio.

Os acessórios podem ser adquiridos no momento de aquisição do SUV ou posteriormente, em qualquer uma das mais de 170 concessionárias Citroën espalhadas pelo Brasil. O portfólio com preços e detalhes pode ser conferido em Acessórios | Citroën (citroen.com.br). (Fotos: Citroen/Divulgação).