Bana Pneus e Goodyear entregam nova unidade em Ponta Grossa

A Bana Pneus amplia sua atuação com uma nova unidade em Ponta Grossa/PR, em parceria com a Goodyear. Localizada no bairro Nova Rússia, um ponto estratégico de grande concentração de oficinas e comércios automotivos, a nova Bana Pneus é parte da expansão planejada pela rede, que já conta com 10 lojas no estado e mais de 30 anos de atuação no setor. A nova Bana Pneus oferece serviços diferenciados para atender a demanda crescente da região, com foco em tecnologia e qualidade no atendimento.

Com uma localização privilegiada, dentro de um Centro Comercial e com amplo espaço de estacionamento e manobra, a loja foi planejada para atender com excelência. A decisão de abrir a unidade em Ponta Grossa, e especificamente no bairro Nova Rússia, levou em consideração o dinamismo econômico da região e o movimento expressivo de veículos, além da crescente demanda por serviços especializados para automóveis utilitários e de passeio.

Diferenciais tecnológicos com foco em inovação

A nova Bana Pneus se destaca pela oferta de serviços como a troca de óleo de câmbio e o uso de um alinhador de última geração, equipado com scanner para identificação do desgaste irregular da banda de rodagem. Esse equipamento permite um diagnóstico preciso, proporcionando mais segurança e eficiência no processo de geometria veicular. Outro diferencial é a introdução da calibragem de pneus com nitrogênio, um serviço inédito na região, que garante maior durabilidade dos pneus e melhor performance dos veículos.

Além disso, a loja contará com cinco elevadores e um alinhador móvel, que facilitam a realização de ajustes rápidos e eficientes, e oferecerá também conserto de rodas e toda a gama de serviços de geometria veicular, atendendo às necessidades dos clientes mais exigentes.

“É uma satisfação acompanharmos a expansão da Bana Pneus, que já referência na capital paranaense e região metropolitana. A parceria com a Goodyear reflete o compromisso da Bana com a excelência no atendimento e a constante busca por inovação, fatores essenciais para o sucesso em um setor tão competitivo”, exalta Renato Zequi, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Goodyear do Brasil.

Com essa nova unidade, a Bana Pneus solidifica sua posição na revenda de pneus e na prestação de serviços automotivos no Paraná, mantendo a parceria de longa data com a Goodyear, referência global em pneus de alta performance. A expectativa é que a nova loja em Ponta Grossa atenda a uma demanda crescente na região. Vale ressaltar que a Bana Pneus é uma das revendas oficiais Goodyear com profissionais treinados e produtos para satisfazer as exigências dos consumidores. Para conhecer a lista completa de revendas oficiais da Goodyear, acesse o site: https://www.goodyear.com.br/.

Bana Pneus – Ponta Grossa (PR):

Endereço: Avenida Ernesto Vilela, 2100 – Nova Rússia – Ponta Grossa/PR;

Telefone: (42) 3742-0910;

Atendimento: Das 8 às 18 horas de segunda-feira a sexta-feira, sábados das 8 às 13 horas. (Foto: Bana Pneus/Divulgação).