Bajaj cresce mais de 180% no mercado brasileiro em 2024

A Bajaj tem muito a comemorar ao concluir o seu segundo ano completo de atuação no Brasil. De janeiro a dezembro de 2024, foram emplacadas 11.087 unidades de motocicletas da linha Dominar, o que representa mais de 180% de crescimento em relação ao ano anterior. No total desde o início das vendas no Brasil, em dezembro de 2022, mais de 15.000 unidades dos modelos Dominar 160, Dominar 200, Dominar 250 e Dominar 400 chegaram às ruas do Brasil.

No mês de dezembro de 2024, a marca também bateu seu recorde mensal de emplacamentos, com 1.750 unidades, o que representa mais de 5 vezes o volume médio mensal de emplacamentos do ano anterior. O mês de maior volume até então havia sido novembro de 2024, com 1.500 unidades emplacadas. A Bajaj também alcançou pela primeira vez no mês de dezembro a 5ª posição no ranking do mercado brasileiro, resultados que demonstram o crescimento consistente da marca no País.

No emplacamento por modelo, de janeiro a dezembro foram 1.427 unidades da Dominar 160; 1.725 da Dominar 200; 1.072 da Dominar 250 (que começou a ser vendida no mês de agosto) e 6.863 da Dominar 400. Em comparação com 2023, o crescimento foi de 206% na Dominar 160, 112% na Dominar 200 e 157% na Dominar 400. Na venda varejo, em 2024 foram comercializadas 11.766 unidades, representando crescimento de 188% em relação a 2023. Outro destaque de 2024 foi a expansão da rede de concessionárias. A marca iniciou o ano com 9 lojas no Brasil e encerrou dezembro com 31 endereços, distribuídos em todas as regiões do País.

O ano também rendeu prêmios importantes para os modelos Bajaj. Enquanto a Dominar 250 foi Medalha de Ouro na categoria Naked/Street até 600 cc pela revista Moto Premium, a Dominar 400 recebeu a Grande Medalha de Ouro na categoria Crossover até 600 cc pela mesma publicação, além do título Top Moto TV 2024 e do Moto de Ouro 2024, da revista Motociclismo.

Na lista de realizações do ano também estão os 22 Dominar Rides, que aconteceram em diversas cidades do Brasil, reunindo mais de 1.000 pessoas, entre pilotos e garupas. Também aconteceu a primeira turma do Curso de Pilotagem Defensiva BRX (Bajaj Riding Experience), demonstrando o compromisso da marca com a segurança dos motociclistas.

Para 2025, estão na programação cerca de 60 Dominar Rides Daybreaker, além de 4 edições do Dominar Weekender (Bate & Fica), 2 Dominar Rides Explorer (viagens de 5 a 10 dias) e novas turmas do curso de pilotagem BRX. A programação de experiências Bajaj 2025 pode ser conferida no site brx.bajaj.com.br.

“Estamos muito orgulhosos dos resultados que conquistamos em 2024. Alcançar números tão expressivos, em tão pouco tempo de operação no País só é possível com a dedicação incansável de uma grande equipe tanto no nosso escritório, quanto na nossa fábrica, nas concessionárias, nos nossos fornecedores e parceiros. Seguiremos empenhados no crescimento consistente da Bajaj no Brasil para levarmos liberdade de escolha, com produtos de qualidade e ótimo custo-benefício, a um número cada vez maior de motociclistas em todas as regiões do nosso País”, afirma Waldyr Ferreira, Managing Director da Bajaj do Brasil. (Foto: Bajaj/Divulgação).