Automóveis movidos a GNV têm 70% de desconto no IPVA

A Compagas (Companhia Paranaense de Gás) lançou uma campanha de descontos especiais para motoristas que desejam converter seus veículos para Gás Natural Veicular (GNV). Durante a campanha, os motoristas poderão aproveitar até 40% de desconto na conversão, o que representa uma oportunidade para reduzir custos, além de contribuir para um transporte mais sustentável.

Com o desconto, o kit GNV novo, que normalmente custa R$ 5.000, poderá ser encontrado durante a campanha por R$ 3.900. Já o kit GNV requalificado, que passa por uma revisão técnica, de R$ 3.800 por R$ 2.900. Outra vantagem é a possibilidade de parcelamento em até 12 vezes, tornando o investimento ainda mais acessível.

Outro benefício da campanha é a redução de custos para a inspeção ou regularização dos veículos. O consumidor poderá encontrar valores de R$ 390,00 em 3 vezes sem juros.

Além dos benefícios no valor da conversão, os motoristas de veículos movidos a GNV que desejarem ter desconto de 70% no IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) no Estado do Paraná têm até 30 de dezembro deste ano para regularizar seu automóvel e ter acesso ao valor reduzido já em 2025.

No Paraná, a alíquota do IPVA para veículos movidos a GNV é de 1%, enquanto a alíquota padrão para carros e motos é de 3,5%.

Com o desconto da conversão, somado ao do IPVA, o motorista recuperar o valor investido em dois meses, rodando 250 quilômetros no mês. No site da Compagas, é possível realizar uma simulação de economia. Para isso, basta preencher as informações na calculadora, como quilometragem diária, dias rodados por mês, valor do veículo e o consumo mensal. Com isso, o motorista saberá o quanto pode economizar com o GNV, de acordo com o automóvel que possui.

Para converter e regularizar o veículo

O motorista que ainda não estiver utilizando o GNV e tiver interesse em fazer a sua instalação e regularização no prazo necessário para obter o benefício no IPVA, deverá observar as oficinas credenciadas pelo Inmetro (Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia) disponíveis no site da Compagas (compagas.com.br/veicular).

A regularização também foi simplificada pelo Detran-PR, com a Portaria nº 508/2023, que dispensou vistoria para autorizar a mudança de característica do veículo e autorização prévia para emissão do CSV – Certificado de Segurança Veicular. Após solicitar a autorização para alterar a característica do veículo e a autorização prévia para emissão do CSV, o consumidor pode ir a uma oficina especializada para fazer a conversão do veículo.

O passo seguinte é a inspeção obrigatória que deve ser realizada em um organismo credenciado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) para obtenção do CSV, do Selo GNV e do licenciamento anual.

Vantagens para o bolso e para o planeta

Luiz Kuns, Diretor Comercial da Companhia Paranaense de Gás (Compagas), lembra que, além da economia no abastecimento e agora nos impostos, o GNV ainda proporciona melhor rendimento ao motor – ou seja, permite ao veículo rodar mais quilometragem com a mesma quantidade de combustível.

“Com R$ 100 reais, um carro leve percorre 276 quilômetros com o GNV, já com a gasolina essa distância é de cerca de 169 quilômetros, uma diferença de mais de 60%. No valor por quilômetro rodado, o GNV oferece uma economia de 39% se comparado à gasolina, e de 42% com relação ao etanol”, conta o diretor. *

Além da redução de custo, o GNV é uma boa opção se for levada em conta a sustentabilidade. O combustível está entre as melhores soluções disponíveis para o transporte sustentável, em função da redução da emissão de gases poluentes.

Apesar de ser também um combustível fóssil, sua queima é mais leve e uniforme, o que contribui para uma redução significativa na emissão de poluentes e gases de efeito estufa em comparação com veículos a gasolina.

Fonte: Boletim Abegás e pesquisa de preço de combustíveis da ANP, para Curitiba, no período de 13 a 19/10/24. (Foto: Compagas/Divulgação).