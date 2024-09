Autoled transforma experiência de compra com tecnologias em LED

A experiência do consumidor nas concessionárias automotivas tem evoluído para um novo patamar, onde o foco não está apenas na venda do produto, mas em proporcionar uma jornada envolvente e personalizada. Atenta a esta tendência, a Autoled, especialista em painéis de LED para o varejo do setor, oferece tecnologias que possibilitam a exibição de imagens impactantes, flexibilidade de conteúdo e interatividade.

Atualmente, a empresa tem parcerias com marcas renomadas, como BMW, BYD e Toyota. A companhia também se destaca pela capacidade logística e de estoque, garantindo rapidez e qualidade na entrega e instalação dos produtos. “Estamos trazendo a emoção dos grandes autoshows para dentro das concessionárias, proporcionando um processo envolvente e tecnológico, com um realismo nunca visto antes”, detalha Everson Magalhães Jr., sócio e diretor administrativo da Autoled.

De acordo com o portal CBT Automotive Network, 54% dos consumidores preferem comprar carros em concessionárias que oferecem melhores experiências, mesmo que os preços sejam mais altos. Além disso, 72% afirmam que visitariam concessionárias com mais frequência se essa trajetória fosse aprimorada.

Além disso, com o surgimento de ‘micromomentos’ digitais (etapas que ajudam o usuário a concluir uma tarefa ou receber feedback do sistema), as interações entre o cliente e a concessionária se multiplicaram: em média, são 69 destas microinterações ao longo da jornada de compra de um veículo, segundo a Autoforce. Essa mudança reflete a necessidade de um atendimento consistente e de qualidade em todos os pontos de contato, seja presencialmente ou on-line, transformando o atendimento em uma vivência imersiva e sofisticada.

Na avaliação de Magalhães, a necessidade de aprimorar a jornada do cliente também está presente em outros setores. Neste contexto, as tecnologias em LED podem ser um excelente aliado. Por conta disso, a Autoled acredita que o mercado desse tipo de produto apresenta um grande potencial de expansão. Um levantamento feito pelo IMARC Group (The International Market Analysis Research and Consulting Group) reforça essa percepção, pois a consultoria estima que o segmento terá crescimento global de US$ 16,9 bilhões em 2022 para US$ 35,7 bilhões até 2028.

“Estamos ligados nessa tendência e queremos expandir nossas atividades, mirando atender o segmento farmacêutico, alimentício e áreas que, também, buscam soluções inovadoras em trade marketing para digitalizar o ponto de venda e melhorar a experiência de compra”, diz Magalhães.

Lançamentos

Para revolucionar a experiência de compra de veículos, a Autoled acaba de lançar produtos. Entre eles, destaca-se o “Vendedor Silencioso LED”, totem touch screen que permite ao consumidor conhecer as funcionalidades e opções dos carros em exposição, de forma interativa e autônoma, tornando o processo de compra mais dinâmico e personalizado.

O produto pode ser integrado a outras plataformas de conteúdo e interatividade, além de aplicativos de celular, oferecendo diversas possibilidades de uso. “Desde a digitalização de procedimentos físicos, como cadastro de clientes e agendamentos, até a customização de veículos e simulação de financiamentos, as aplicações podem ser conectadas aos sistemas de gestão dos concessionários. Isso proporciona uma experiência aprimorada ao usuário e gera dados valiosos para otimizar as operações”, explica Magalhães.

A empresa também apresenta a plataforma giratória de LED, capaz de suportar até três toneladas, trazendo um toque inovador, sofisticado e inesquecível às entregas de veículos e apresentações de produtos.

A Autoled ainda apresenta o piso de LED que permite imagens mais nítidas e realistas diretamente no chão, substituindo tecnologias anteriores de projeção.

“Com essas novidades, reforçamos o compromisso em transformar a comunicação visual dos nossos clientes e criar experiências imersivas, repletas de emoção, aos consumidores”, pontua o executivo. (Foto: Autoled/Divulgação).