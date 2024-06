Audi reinaugura centro de serviços no Aeroporto de Congonhas

Audi do Brasil e Estapar anunciam a reinauguração nesta semana do Audi Airport Service, um espaço exclusivo dentro do estacionamento do Aeroporto de Congonhas, na cidade de São Paulo, que foi completamente renovado para oferecer aos clientes uma experiência ainda mais única e personalizada em serviços automotivos. O local está situado em uma exclusiva área VIP do terminal aéreo, que conta com uma oficina exclusiva dedicada aos modelos da marca das quatro argolas. Além disso, o espaço oferece revisões programadas, lavagem a seco, troca de óleo e filtros, dentre vários outros serviços de manutenção automotiva.

Valet gratuito e Audi Collection

O espaço exclusivo proporciona maior comodidade e praticidade aos clientes que utilizam o terminal aéreo em suas viagens. Os valores das revisões são os mesmos dos cobrados na rede de concessionárias da Audi em todo o Brasil. E, caso sejam necessários reparos mais extensos, a equipe técnica pode oferecer ao cliente novo agendamento de serviços, a ser realizado na concessionária de preferência do cliente. Ao final do serviço, todos os carros são entregues devidamente lavados.

“Sabemos que o tempo é um dos ativos mais valiosos dos nossos clientes e queremos otimizá-lo com o Audi Airport Service, um programa que oferece diversos serviços automotivos em um espaço exclusivo no aeroporto de Congonhas, trazendo maior comodidade ao nosso público durante as suas viagens”, destaca Milena Araujo, Head de pós-vendas da Audi do Brasil.

“O principal objetivo desta parceria é oferecer comodidade aos clientes, seja da Audi, seja da Estapar. Ao utilizar o Audi Airport Service, eles podem aproveitar o tempo de uma viagem curta para realizar serviços de manutenção em seus veículos”, explica Marcella Mosquini, Head de marketing da Estapar.

No espaço é possível também adquirir itens do Audi Collection, a linha exclusiva e completa de acessórios, roupas e itens inspirados da tecnologia, design e esportividade da marca. Essa nova operação permite que o cliente tenha um espaço de interação com a marca das quatro argolas. Por fim, a Audi cobre o serviço de valet como cortesia aos clientes que efetuarem os serviços dentro do Box do Airport Service (custos do período de estacionamento ficam por conta do cliente). (Fotos: Audi/Divulgação).