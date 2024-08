Audi entrega projeto do futuro centro de inovação e tecnologia

A Audi do Brasil é a apoiadora do projeto arquitetônico da Fábrica de Ideias, que consistirá na construção de um complexo multiuso no Estado do Paraná dedicado a atividades de cultura, lazer, inovação e tecnologia, além de reunir empresas e startups. O evento de entrega do projeto foi realizado na última segunda-feira (12/08) em cerimônia realizada no Palácio Iguaçu, na cidade de Curitiba (PR) e reuniu autoridades do Estado do Paraná e representantes da marca das quatro argolas, que possui uma fábrica na cidade de São José dos Pinhais (PR).

Nesta fase inicial do projeto da Fábrica de Ideias, a Audi do Brasil foi responsável por entregar o projeto arquitetônico através de um processo de concorrência de um escritório de arquitetura do Estado do Paraná, responsável pela execução do projeto Arquitetônico do complexo multiuso para atividades de cultura, lazer, inovação e tecnologia. A Audi contribuiu com um aporte de R$ 4,1 milhões através do Programa Paraná Competitivo, nesse processo que culminou com a seleção do Ricardo Amaral Arquitetos, escritório de arquitetura paranaense fundado em 1976 e com ampla expertise em projetos de grande porte.

“Estamos muito orgulhosos em apoiar a cultura e a inovação no Paraná por meio deste projeto Fábrica de Ideias”, celebra Daniel Rojas, CEO e Presidente da Audi do Brasil. “Acreditamos que estes são alguns dos pilares para o desenvolvimento social e econômico, e estamos felizes em fazer parte do projeto que entregará um diferencial ao Estado do Paraná”, conclui o executivo.

A Audi do Brasil possui um pilar de ESG bastante estruturado no país e, além do apoio ao novo complexo Fábrica de Ideias, possui outras ações de fomento à cultura e desenvolvimento social no Estado do Paraná, como é o caso do programa Crianças no Teatro, que tem o objetivo de dar acesso ao teatro de crianças da escola pública e estimular o interesse cultural – mais de 170 mil crianças já foram contempladas pelo Crianças no Teatro.

“Nós temos uma relação muito positiva com o Paraná, fabricando nossos veículos no Estado desde 1999 e contribuindo para o desenvolvimento social com programas de fomento e incentivo cultural e educacional. A “Fábrica de Ideias” chega para ser um novo capítulo desta nossa história no Estado”, afirma Antonio Calcagnotto, diretor de Assuntos Institucionais, Governamentais e Sustentabilidade da Audi do Brasil.

Considerado um dos maiores hubs de inovação e tecnologia da América Latina, a Fábrica de Ideias irá ainda revitalizar o centro histórico de Curitiba, pois será construído na região de um antigo polo industrial da capital, no Bairro Rebouças. O terreno com mais de 50 mil metros quadrados terá 34 mil metros quadrados de área construída e será todo remodelado para abrigar o espaço, fruto de um investimento total estimado de R$ 200 milhões que serão prospectados pelo Estado do Paraná através de PPPs. Segundo o Governo do Estado, o início das obras está planejado para o próximo ano, e a estimativa é que o projeto seja entregue no primeiro semestre de 2026.

Com o objetivo de preservar a herança cultural da região, o projeto Arquitetônico entregue pela Audi usará a técnica de Retrofit, renovando e reutilizando as estruturas já existentes no local de modo a criar um ambiente estimulante para o desenvolvimento tecnológico, industrial e empreendedor.

O local deve abrigar empresas e startups de tecnologia, pesquisa e desenvolvimento, incorporando sistemas sustentáveis e soluções de energia limpa para diminuir o impacto ambiental e promover um ambiente de trabalho eficiente. O espaço contará ainda com dois museus, Museu de Arte Contemporânea do Paraná (MAC) e do Museu da Imagem e do Som (MIS), além de um espaço tecno-cultural que deve unir arte, comunicação e inteligência artificial. Há previsão ainda de um auditório e um centro de gastronomia, o Boulevard Alfred Agache, que homenageia o arquiteto francês responsável pelos projetos iniciais do Centro Cívico de Curitiba.

Por fim, os muros do local trarão imagens de personalidades emblemáticas da história do Paraná. Entre os homenageados estarão os irmãos engenheiros André e Antônio Rebouças que nomeiam o bairro onde o complexo será construído e engenheiros responsáveis pela construção da linha férrea ligando Curitiba ao Litoral entre outras importantes obras no sul e sudeste do Brasil e com uma trajetória de luta abolicionista, além do precursor da aviação Alberto Santos Dumont, um dos responsáveis pela criação do Parque Nacional do Iguaçu. (Foto: Audi do Brasil/Divulgação).