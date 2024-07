Aston Martin Valiant, pura paixão em pilotar

A Aston Martin tem o orgulho de anunciar o Valiant, uma edição especial ultra-exclusiva, focada nas pistas e legalizada para as ruas, de extraordinária raridade, presença e potência. É o mais recente de uma longa linha de projetos extraordinários habilmente conduzidos pela divisão interna de criação sob medida, a Q by Aston Martin. Alimentado por um motor V12 biturbo de 5,2 litros com 745 cv acoplado a uma transmissão manual de seis velocidades, o Valiant personifica o compromisso da Aston Martin de construir carros puramente para pilotos. A produção é estritamente limitada a 38 carros, já totalmente alocados.

O Valiant foi originalmente concebido a partir de uma encomenda pessoal do piloto da Aston Martin Aramco Formula One® Team, Fernando Alonso, para uma versão leve e mais extrema inspirada em carros de corrida do espetacular Aston Martin Valour. Seguindo a encomenda e inspirando-se na carreira de 23 anos de Fernando na Fórmula 1® e na sua paixão por dirigir no limite, nasceu o Valiant, uma edição especial estritamente limitada, cuidadosamente projetada e elaborada pelos especialistas em customização da Q by Aston Martin. Com o objetivo de oferecer o que há de mais moderno em serviços de personalização, a Q by Aston Martin oferece edições especiais cuidadosamente selecionadas, como Valiant e Valour, bem como a oportunidade para os proprietários embarcarem na criação de carros esportivos totalmente individuais, como o Victor.

O Valiant dá continuidade a uma forte linhagem de Aston Martins que oferecem verdadeira intensidade de direção tanto na estrada quanto na pista com o hipercarro definitivo (o Valkyrie, o mais focado da marca), o Vantage e seu irmão de corrida Vantage GT3 e, claro o próximo supercarro de motor central, o Valhalla. Embora Valour e Valiant se inspirem na herança icônica da marca no seu design, eles assentam firmemente no desempenho da Aston Martin, proporcionando potência líder na sua classe, dinâmica de condução e tecnologia de ponta, garantindo que os Aston Martins atraiam os verdadeiros conhecedores de pilotagem.

Fernando Alonso, piloto da Aston Martin Aramco Formula One® Team, afirma: “O Valour foi uma celebração espetacular do 110º aniversário da Aston Martin e me estimulou a criar uma versão mais extrema, inspirada em carros de corrida, focada na pista, ao mesmo tempo em que proporcionava uma pilotagem emocionante na estrada. O Valiant nasceu da minha paixão por dirigir no limite e gostei de trabalhar em estreita colaboração com a equipe Q by Aston Martin tanto no design quanto nas especificações técnicas. Acredito que criamos uma obra-prima”.

Combinando o estilo brutal e o desempenho alucinante de uma era evocativa de desempenho brutal do V12 com engenharia contemporânea de última geração, materiais leves e design espetacular, o Valiant ultrapassa os limites do desempenho e do engajamento para evoluir, intensificar e reimaginar o Aston Martin definitivo para pilotos, nascido para prosperar nas pistas e se emocionar na estrada.

Falando sobre o novo Valiant, Marco Mattiacci, Diretor Global de Marca e Comercial da Aston Martin, disse: “O Valiant é uma obra-prima moderna. Uma criação do Q da Aston Martin, inspirada em uma lenda do automobilismo e concebida usando a mais recente tecnologia inspirada na F1®, materiais exóticos e redução de peso obsessiva. Centra-se em colocar o condutor numa experiência de condução verdadeiramente única, intensa e emocional. A combinação definitiva de desempenho, dinâmica focada na pista e intensidade de hipercarro, Valiant incorpora o compromisso determinado da Aston Martin em construir carros raros e extraordinários para verdadeiros pilotos”.

Como o novo ápice da feroz edição limitada da Aston Martin com motor dianteiro, o Valiant foi desenvolvido para oferecer o seu melhor na pista, ao mesmo tempo em que permanece homologado para uso nas ruas. Possui uma especificação exótica para encantar o purista e entusiasmar o condutor mais exigente. Coroado pela combinação do incrível motor V12 biturbo de 5,2 litros da Aston Martin (agora com 745 cv e 753 Nm de torque) e transmissão manual de seis velocidades, o Valiant também possui freios de cerâmica de carbono de série medindo 410 mm x 38 mm na dianteira e 360 mm x 32 mm na traseira para um imenso poder de freada.

O Valiant apresenta uma série de destaques de engenharia exclusivos para reduzir o peso e ajustar o chassi para uso sério em pista. A adoção de um chassi auxiliar traseiro impresso em 3D economiza 3 kg sem redução na rigidez, enquanto um tubo de torque de magnésio reduz a massa no ponto central do carro em 8,6 kg. Rodas leves de magnésio de 21 polegadas – com pneus 275/35 dianteiros e 325/30 traseiros – melhoram a resposta da direção e o controle das rodas, reduzindo a massa não suspensa em 14 kg. Uma bateria de íons de lítio específica para automobilismo foi instalada para economizar mais 11,5 kg.

A mudança mais influente no caráter do Valiant vem da instalação de amortecedores Multimatic Adaptive Spool Valve (ASV), capazes de ajustar simultaneamente cada amortecedor para uma das trinta e duas curvas de amortecedor em menos de seis milissegundos. O sistema ASV é verdadeiramente o estado da arte em tecnologia de suspensão de última geração e fornece aos engenheiros da Aston Martin um escopo quase ilimitado para ajustar as características de direção e manuseio. Os amortecedores oferecem controle de amortecimento no nível do automobilismo de competição e uma largura de banda de controle operacional anteriormente exclusiva dos mais altos escalões do automobilismo. Os amortecedores Multimatic ASV só são encontrados nos veículos mais dinâmicos e exclusivos, não estando disponíveis no mercado de reposição.

Para explorar os limites aumentados da nova configuração da suspensão e maior força descendente aerodinâmica, cada um dos modos de condução predefinidos do Valiant – Sport, Sport+ e Track – foram recalibrados para ajudar o condutor a explorar progressivamente o desempenho total do carro. Conexão, consistência e confiança são atributos-chave, e o motorista desenvolve um vínculo íntimo com a máquina que lhe permite assumir o controle do desempenho abundante do Valiant e aproveitar ao máximo a exploração de suas capacidades.

Simon Newton, Diretor de Desempenho de Veículos da Aston Martin, disse: “Com o Valiant, mudamos a ênfase para uma capacidade de pista muito maior, ao mesmo tempo que mantemos a usabilidade suficiente para permanecermos agradáveis nas estradas. Movemos o dial em todas as áreas-chave para extrair maior desempenho e proporcionar mais emoção; maior entrega de potência do V12 para desenvolver 745 cv; aperfeiçoamento da configuração do chassi com amortecedores Multimatic ASV; remodelagem da carroceria para produzir mais downforce; e empregando materiais e processos leves para reduzir a massa. Acima de tudo, colocamos o condutor no centro da ação, além de afiar controles de peso para máxima satisfação, aperfeiçoar a ação de mudança da transmissão manual e garantir que os limites de manuseio aumentados permaneçam acessíveis e gratificantes. Tudo se combina para criar uma experiência incrível que os proprietários do Valiant não encontrarão em nenhum outro carro”.

Agressivo, extremo e inequívoco, o trabalho na carroceria do Valiant faz uma declaração explícita de intenções. Por meio do uso extensivo de fibra de carbono leve, o perfil evocativo fala de um impacto verdadeiramente pesado. Amplo e musculoso, com características bem esculpidas, moldadas para gerar força descendente que aumenta a estabilidade e minimizar o arrasto que prejudica a velocidade. Cada centímetro da forma imaculadamente esculpida do Valiant tem uma função estética e aerodinâmica.

Cortando o ar com máxima eficácia, o divisor frontal profundo do Valiant ajuda a fixar o nariz no asfalto, enquanto os distintos planos finais multicamadas guiam e suavizam o fluxo de ar ao redor das rodas dianteiras. Diretamente acima do divisor, uma nova grade de fibra de carbono de largura total aumenta o fluxo de ar de refrigeração para o motor e reduz a massa à frente do eixo dianteiro para ajudar a centralizar a distribuição de peso e melhorar a dirigibilidade.

Entre as características funcionais mais distintivas da Valiant estão os para-lamas laterais fortemente recortados e os discos aerodinâmicos de fibra de carbono instalados nas rodas de magnésio de 21”. Trabalhando em harmonia com os planos finais do divisor dianteiro, as largas soleiras laterais e os geradores de vórtice localizados à frente das rodas traseiras suavizam o fluxo de ar ao longo dos flancos, reduzindo a turbulência, o arrasto e a sustentação.

Inspirados nas tampas das rodas instaladas no lendário carro de corrida RHAM/1 “Muncher” Le Mans de 1980 e fixados diretamente nas leves rodas de magnésio forjado, os discos aerodinâmicos reduzem a turbulência e o arrasto criado pelas rodas giratórias. Além disso, seis entradas estrategicamente posicionadas atraem ar de resfriamento para os freios de carbono-cerâmica para manter o desempenho ideal de frenagem durante o uso na pista, com aberturas ao redor da circunferência da roda permitindo a saída do calor extremo gerado pelos discos de carbono-cerâmica.

O design traseiro do Valiant é igualmente eficaz e marcante, com a cauda Kamm afiada e a tampa do convés ousadamente levantada encimada por uma asa fixa proeminente. Moldado para equilibrar os ganhos de downforce obtidos pelo divisor frontal e estilizado para não deixar dúvidas quanto às capacidades de desempenho da Valiant, é uma das muitas assinaturas de design inconfundíveis. A parte traseira fixa em concha de peça única possui um painel traseiro articulado, permitindo acesso a um espaço de carga perfeito para guardar capacetes e roupas de corrida.

Completando o pacote aerodinâmico está o difusor traseiro funcional. Projetado usando Dinâmica de Fluidos Computacional para reduzir positivamente o arrasto e a sustentação, a construção de fibra de carbono oferece o benefício adicional de reduzir a massa na parte traseira. O difusor também serve para enquadrar perfeitamente a espetacular saída quádrupla do Valiant, sistema de escapamento de titânio, que foi projetado para máximo impacto visual e ajustado para celebrar a incrível trilha sonora do motor V12 de 745 cv.

Tal como o seu exterior, o interior do Valiant é uma combinação brilhante de funcionalidade de corrida, design imaculado e o domínio dos materiais pelos quais a Aston Martin é conhecida. O cockpit de dois lugares faz uso extensivo de fibra de carbono exposta com acabamento acetinado e sustenta o foco da Valiant em materiais leves, enquanto o posicionamento estratégico do acolchoamento do assento e do estofamento leve e finamente adaptado adiciona conforto, luxo e tato direcionados.

É dada especial atenção aos pontos de contacto entre o condutor e a máquina. Isso começa com um novo volante. Exclusivo da Valiant e projetado para refletir a pureza e a conexão encontradas em todo o carro, ele é perfeitamente redondo, com um aro de diâmetro mais fino e raios sem interruptores para uma sensação intuitiva e sem distrações.

Para realçar a natureza mecânica da caixa de velocidades manual, um corte no túnel de transmissão expõe a ligação das mudanças de marcha. O desenvolvimento concentrou-se no aperfeiçoamento do peso e da sensação da alavanca de velocidades, com um novo manípulo de velocidades esférico personalizado e mudanças em padrão H, maximizando o esforço e a precisão da mudança de velocidades.

Com o Valiant sendo projetado tendo em mente o uso focado na pista, o conforto e a segurança do motorista são fundamentais. Para este fim, o Valiant apresenta uma meia gaiola integrada como padrão, juntamente com assentos Recaro Podium com acabamento personalizado. A meia gaiola de aço fornece o ponto de ancoragem para permitir a instalação de cintos de corrida de 4 pontos no carro. Os assentos Recaro Podium oferecem suporte lateral e de ombros excepcional, com almofadas inovadoras com ventilação torácica passiva para maior conforto durante condução extrema.

Disponível com opção de acabamento de cabine em couro Alcantara ou semi-anilina, o Valiant continua sua abordagem focada com materiais leves, acolchoamento dos bancos em Alcantara “em relevo” e volante tátil em Alcantara para máximo controle. Os painéis das portas personalizados apresentam um design esculpido com painéis de malha para reduzir o peso, juntamente com puxadores de liberação da porta em tecido leve.

Descrevendo o visual agressivo do Valiant, Marek Reichman, vice-presidente executivo e diretor de criação da Aston Martin, disse: “O Valiant é extrovertido. Um olhar não deixa dúvidas sobre suas intenções. Um verdadeiro puro-sangue destinado a ser desfrutado ao máximo numa pista de corrida, mas ainda assim utilizável na estrada, inspira-se claramente no desporto motorizado, expressando o seu caráter por meio de uma forma agressiva e muscular e de uma infinidade de detalhes bonitos e funcionais. Entre eles estão as tampas das rodas aerodinâmicas, que são uma homenagem ao poderoso carro ‘Muncher’ de Le Mans, e um quarteto de escapamentos de titânio de grande diâmetro que homenageiam a combustão interna e celebram a trilha sonora do magnífico V12 da Aston Martin”.

Embora as primeiras entregas devam começar no quarto trimestre de 2024, a Valiant fará sua estreia pública no Goodwood Festival of Speed de 2024 (11 a 14 de julho) com demonstrações dinâmicas no famoso percurso Hill Climb. Uma das demonstrações estará nas mãos do primeiro cliente da Valiant; bicampeão mundial de Fórmula 1® e piloto da Aston Martin Aramco Formula One® Team, Fernando Alonso. (Fotos: Aston Martin/Divulgação).