Arrancada 2024 termina com festa e “pegas” emocionantes

A temporada de arrancada da Spid Cup 2024 chegou ao fim com a grande festa dos pilotos e equipes que conquistaram o título. Foi um final de semana de muito sol e calor. Na pista, de acordo com a organização do evento, a temperatura do asfalto registrou 60 graus. Essa condição acaba por reduzir o atrito dos pneus dos carros no solo, já que VHT – produto usado no asfalto para evitar que os carros derrapem – tende a perder a eficiência com altas temperaturas. Neste cenário, era possível ver os carros despejando potência na pista e deslizando mais, do que o normal, para os lados, ensaiando um ballet que era corrigido com a habilidade dos pilotos.

Mesmo com estas condições que aumentam a exigência na condição técnica e pericia dos pilotos, nenhum acidente foi registrado na final.

Na maior parte das categorias, as disputadas foram por centésimos de segundos. Na Pro Mod, que reúne os pilotos que passam dos 300 km/h, em 3 segundos, a disputa foi decidida na reação. Sidnei Grandão Frigo e Roderjan Busato estavam empatados com 90 pontos cada. Após a etapa classificatória, os dois se enfrentaram mais uma vez. Com os carros ajustados nos mínimos detalhes, Roderjan Busato, o campeão de 2024, venceu na largada. Isso quer dizer: é o menor tempo, entre o sinal amarelo e o verde, no momento da largada. É um tempo tão curto que pode ser comparado a uma piscada. Veja o tempo dos dois pilotos neste pega sensacional.

Veja a lista dos campeões da temporada 2024:

Força Livre – Renato Brizolari;

Dianteira Turbo – A – Jean Carlos Prando;

Traseira Turbo – A – Christiano José Júlio;

Dianteira Turbo – A light – Neuton Luiz C. Galafatti;

Traseira Turbo – B – Enzo Paschoalotto;

Dianteira Turbo – B – Durval Cézar de Souza;

Street Tração Traseira – Vilson Ferreira;

Traseira Street Turbo – Alex Amaral Belíssimo;

Drag Jr 8.5 – Brayan Matos;

Super livre 4.5 – Lucas Frigo;

Super livre 5.0 – Leandro M. Rodrigues;

Drag Jr 10.5 – Silvio Soares de Carvalho;

Pro Mod – Roderjan Busato;

Drag light – Toninho Leão.

Agora todos os pilotos voltam para o último encontro em Itatiba na pista SPID. As feras recebem os troféus e participam do Spid Fest, um festival com diversas atrações, em 4 dias, onde os pilotos testam seus carros numa celebração do que foi a temporada de 2024. O evento costuma ser o mais concorrido de todas as etapas da SpidCup. São esperados 200 veículos. Aguardem as diversas atrações desta edição!

Calendário Spid Cup 2024:

21 a 24 de novembro – Spid Fest – Festival da Arrancada Brasileira.

Calendário Spid Cup 2025:

1ª Etapa – 14 a 16 – Fevereiro;

2ª Etapa – 04 a 06 – Abril;

3ª Etapa – 26 a 29 – Junho;

4ª Etapa – 01 a 03 – Agosto;

5ª Etapa – 03 a 05 – Outubro;

Spid Fest – 20 a 23 – Novembro.

(As provas começam às 9 horas da manhã).

(Fotos: Spid Cup/Divulgação).