Amarok V6 é renovada, mantém preço atual e garantia de 5 anos

A Volkswagen estreia a Nova Amarok V6, como carro oficial da Festa do Peão de Barretos, que chega renovada e com atributos inéditos para aumentar a sua competitividade no acirrado segmento de picapes médias. Para a Nova Amarok V6, a Volkswagen mantém os preços sugeridos para as três versões, Comfortline, Highline e Extreme – sempre 4Motion e com cabine dupla -, e ainda amplia a garantia de fábrica para cinco anos, reforçando seus atributos de excelência e confiabilidade. Produzida na Argentina, a Amarok V6 turbodiesel parte, sem os itens opcionais e acessórios, de R$ 309.990, na versão de entrada Comfortline, na intermediária Highline, o preço inicia em R$ 328.990 e a topo de linha Extreme, sai por R$ 350.990.

Vida no campo

No cenário agro, a Nova Amarok V6 tem uma importante missão. Atender a um público exigente, de um setor que responde por 24,4% do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. Essa é a fatia de representatividade da agricultura no País, que movimenta mais de R$ 2,6 trilhões, possui um superavit de 49,4% e emprega 28,3 milhões de pessoas, de acordo com a Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA).

Design renovado

Para 2025, a Volkswagen aposta na robustez, característica indiscutível da picape produzida na Argentina, que foi potencializada no design. Tudo parte dos novos para-choque, grade, capô e rodas. Com a atualização, a Nova Amarok V6 tem dianteira mais proeminente, com visual arrematado pelo novo conjunto óptico, agora com faróis full LED e faixa de luz de LED na grade frontal. Na parte traseira são inéditos o para-choque, as lanternas, o emblema da marca alemã e o posicionamento do nome ‘Amarok’, inscrito na parte central da tampa traseira. Em termos de dimensões, a picape cresceu 96 mm em comprimento quando comparado ao modelo anterior. No portfólio de cores estão duas novas: Branco Puro e Cinza Oliver, que se juntam às quatro outras cores disponíveis, Preto Mystic, Prata Pyrit, Cinza Indium e Azul Atlantic.

Em termos de estilo, outras duas novidades envolvem a chegada dos pacotes Hero e Dark, ambos atrelados à versão Extreme. Na primeira delas, disponível apenas para a escolha da cor Cinza Oliver, e sem qualquer custo adicional, a bruta sai de fábrica com santantônio em preto brilhante, assim como as maçanetas das portas e os logotipos traseiros. Estão na lista outros detalhes como capas dos parafusos das rodas e rodas de liga-leve de 20 polegadas escurecidas. Para o pacote Dark, disponível para as cinco cores, exceto Cinza Oliver, a Amarok traz detalhes em preto nos para-choques, emblemas traseiros e maçanetas. A repetição acontece para capas de parafusos e rodas de liga-leve 20 polegadas escurecidas.

A bruta da VW

Sinônimo de força e com excelente dirigibilidade, a VW Amarok entrega ao mesmo tempo a comodidade de um carro de passeio com a robustez de uma picape. O motor 3.0 V6 com 258cv (com função overboost até 272 cv) garante à Amarok o título de picape diesel mais potente da categoria, com sua aceleração de zero a 100 km/h em apenas oito segundos. Sua capacidade de carga, de 1.104 litros, é referência no segmento em termos de espaço e com itens como a Tração 4Motion, assistente para partida em subida (HSA), controle automático de descida (HDC) e ABS Off-road, ela é uma picape apropriada tanto para os consumidores que a utilizam para o trabalho pesado quanto para aqueles com estilo aventureiro e com o desejo de explorar os lugares mais remotos.

A Nova Amarok V6 também está mais tecnológica e segura. Na lista estão a central multimídia com tela de nove polegadas touch screen com conexão Apple CarPlay e Android Auto e navegação nativa; airbag de cabeça, uma porta USB-A no console, na dianteira, e duas portas USB-C na traseira, e o novo assistente de condução. Trata-se do Safer Tag, um assistente de segurança da Mobileye, empresa de tecnologia que é parceria do Grupo Volkswagen para o desenvolvimento de veículos autônomos níveis 2 e 3 para as marcas Audi, Porsche, Bentley e Lamborghini. Na Nova Amarok, o sistema auxilia o condutor, alertando para eventuais situações de perigo, entre eles os alertas de saída de faixa e de colisão frontal.

A Nova Amarok V6 Vale+

A Nova Amarok V6 inaugura a Blindagem Vale+, com a garantia do veículo mantida pela VW, preço competitivo, entrega mais rápida, blindagem mais leve (em até 80Kg), vidros mais transparentes (em até 83%) e padronização da qualidade do produto.

No pós-vendas, os clientes que desejam personalizar a nova Amarok terão disponível o novo pacote de acessórios exclusivos com foco em proteção, praticidade e estilo. A oferta do kit inclui amortecedor para a tampa traseira, tapetes em borracha (TPE) com pino de segurança, frisos de proteção lateral, película solar para os vidros e logo Volkswagen em LED na abertura da porta dianteira. Além do pacote fechado de acessórios, estão disponíveis na rede de concessionárias mais de 85 acessórios individuais para personalizar a picape média.

A história de um ícone

A Amarok é um ícone global da Volkswagen. Com mais de 740 mil unidades produzidas em Pacheco, trata-se do modelo mais fabricado na história da fábrica, localizada na Argentina. No Brasil, onde ultrapassa 180 mil unidades vendidas, a picape abre as porteiras e está pronta para um novo desafio no mercado nacional. (Fotos: Volkswagen do Brasil/Divulgação).