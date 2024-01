Adventures Off Road revela detalhes e preços do Guepardo

Novidades quentes e exclusivas do pré-lançamento do Guepardo, primeiro veículo da Montadora Cearense Adventures Off Road, já tem preços definidos. A versão com dois lugares G200 a gasolina, com duas portas custará R$ 235.000,00 e a com quatro lugares, G400, a gasolina, com quatro portas custará R$ 245.000,00. O Guepardo está sendo fabricado pela montadora Adventures Off Road, cuja fábrica já está instalada em Maracanaú, Região Metropolitana de Fortaleza.

O detalhe é que o Guepardo não é um UTV, é um URV. Não sabe o que é URV? O Guepardo está inaugurando uma nova categoria de veículo: o URV. A sigla significa (Utility Recreational Vehicle – Veículo Recreativo Utilitário). O URV compete nas categorias SUV, Buggy, UTV e Jipe, embora não emplacado. Ele possui todas as características de um veículo off-road, com a versatilidade de andar em terrenos totalmente irregulares e também em terrenos pavimentados. Quatro experientes ex-engenheiros da montadora Troller fazem parte da equipe que está aprimorando e finalizando o Guepardo. Já fizeram muitos testes, tanto no litoral do Ceará, como no interior. E vão fazer testes também em pistas no Interior de Minas Gerais. O Guepardo já está em pré-venda e já tem mais de 70 reservas do Guepardo em todo o Brasil. A Fábrica da Adventures Off Road já está instalada em Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, numa área de 4 mil metros quadrados, e ainda com outra área reservada para ampliação de mais 3 mil metros quadrados. O investimento é de um grupo privado e segundo eles me informaram, com o andamento dos trabalhos na fábrica a linha de montagem será robotizada para dar mais agilidade nas entregas. Os quatro ex-engenheiros da Troller, Moacir Braga, Thiago Holanda, Alexandre Frota e Carlos Renato, acreditam que o mercado desse segmento é muito bom e que o lançamento vai surpreender pela qualidade, segurança e desempenho, tendo em vista que o que existe hoje à venda são os importados das marcas Pollaris (Estados Unidos) e Can-Am (Canadá). Segundo o engenheiro Moacir Braga, “os principais diferenciais do Guepardo são o baixo custo de manutenção, a confiabilidade do equipamento, a segurança, os equipamentos disponíveis e o nível de ruído interno. Utilizamos conceitos e práticas comuns na indústria automotiva para o desenvolvimento e validação do veículo”.

O diretor geral e idealizador da nova montadora, Adventures Off-Road, Clauder Ciarlini, acrescente que: “Nosso veículo é um automóvel e os UTVs são quadrículos redesenhados. A motorização/transmissão do URV é um motor convencional de uso automotivo aliado a uma confiável transmissão manual, enquanto o conjunto utilizado nos UTVs do mercado utilizam transmissão CVT com acionamento por correia, requerendo alto giro do motor e causando ruídos bastante elevados aos ocupantes. Sem falar das constantes quebras de correia da CVT”.

Ficha técnica do Guepardo:

Motor: EA111 Volkswagen 1.6 turbo à gasolina;

Potência: 121 cv a 5250 RPM;

Torque: 181 Nm a 2500 RPM;

Câmbio: manual com 5 marchas + a ré;

Tanque: 40 litros;

Peso do veículo: 1.250 kg.