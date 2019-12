O corpo de um homem que caçava caranguejos em Paranaguá, no Litoral do Paraná, e que estava desaparecido desde a manhã de domingo, foi encontrado pouco depois do meio dia desta segunda-feira (30). As buscas por Guilherme Machado de Assis duraram pouco mais de 24 horas e ele foi encontrado cerca de 500 metros distante de onde desapareceu.

O incidente acontece na região de mangue do Imbocuí, em Paranaguá. Wellington, amigo de Guilherme e que estava junto na hora do desaparecimento, relatou ao Corpo de Bombeiros que foi ao mangue para caçar caranguejo com o colega. Em determinado momento ele passou dificuldades na água e solicitou ajuda. Wellington disse que pulou na água para ajudá-lo, mas percebeu que Guilherme já tinha afundado.

Ele pegou então sua bicicleta e pedalou por cerca 30 minutos até o telefone público mais próximo para acionar a corporação. As buscas por Guilherme começaram e só pararam na madrugada. Os Bombeiros tiveram a ajuda de uma lancha, um bote de salvamento e o Falcão 03, helicóptero da Polícia Militar.

Nesta segunda, perto do meio-dia, o corpo foi localizado. Foi feito o recolhimento e encaminhamento para o Instituto Médico Legal (IML) de Paranaguá. Lá será feito o reconhecimento legal e perícia para confirmar a causa da morte.