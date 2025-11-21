16ª Festa Nacional do Fandango Caiçara começa nesta sexta-feira

A abertura oficial da 16ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá acontece nesta sexta-feira (21), na Praça 29 de Julho, em Paranaguá, a partir das 19h. A festa é produzida pela Associação de Cultura Popular Mandicuera, por meio de recursos da Mandicuera Ponto de Cultura Caiçara, com realização da Prefeitura de Paranaguá e apoio da Portos do Paraná.

“A presença dos 15 grupos de fandango é o coração da festa. Cada um traz um jeito próprio de tocar, dançar e contar a história do nosso povo. É um momento de encontro, de troca e de afirmação da nossa identidade caiçara”, destacou a organizadora da Festa Nacional do Fandango, Mariana Zanette.

O grupo Pés de Ouro irá abrir o evento e depois outros 14 grupos originários das cidades entre Ubatuba (SP) e Itapoá (SC), farão apresentações artísticas gratuitas para as comunidades. No último dia da festa, que será no domingo (23) haverá apresentação da Orquestra Rabecônica do Brasil, e às 12h30 terá discotecagem de WAGUE. Às 16h a apresentação será por conta do Bloco Flor de Macambira.

Ao lado do palco haverá a Feira Ilha dos Paladares, atendendo ao público com diversas opções da culinária caiçara, entre elas: bolinho de barreado, croquete de siri, bolinho de camarão, pirão de bagre, arroz lambe-lambe, batata frita, barreado, isca de peixe, coxinha de camarão e bolinho de camarão. As bebidas locais disponíveis no evento são mãe cá filha, cataia e cerveja artesanal.

Confira os grupos fandangueiros do evento: Pés de Ouro, Mandicuera, Mestre Eugênio, Mestre Zeca — Viola Afinada, Bacurau, Canutilho Temperado, Pirão do Mesmo, Família Domingues, Manema, Fandanguará, Mucunã, Mandipuva, Dona Mariquinha, Orquestra Rabecônica do Brasil e Grupo Chimarrita de Itapoá.

Salvaguarda caiçara

Além das apresentações dos grupos de fandango a festa realizou diversas oficinas, rodas de conversa e cursos para moradores do litoral do Paraná desde o dia 10 de novembro. A primeira atividade foi a oficina de construção de rabeca, instrumento de cordas semelhante ao violino, que simboliza o fandango caiçara.

Foram dez vagas com bolsas de R$ 1 mil destinadas a artistas do litoral e integrantes de grupos fandangueiros, comprometidos em perpetuar a tradição cultural do fandango. A primeira etapa de aulas já aconteceu e a próxima será entre os dias 25 e 28 de novembro no Mandicuera Ponto de Cultura Caiçara.

“A festa luta para fortalecer o reconhecimento do fandango como uma expressão viva da comunidade local. Somos o principal evento de valorização da cultura popular do litoral do Paraná”, explicou Mariana. O fandango é patrimônio imaterial brasileiro e dos saberes tradicionais.

Outra ação ocorreu no dia 20 de novembro com enfoque foi no dia da consciência negra com roda de capoeira com o Grupo Zoeira Nagô do Mestre Bacico, na Associação de Cultura Popular Mandicuera, seguida de um almoço comunitário. Na Praça Cyro Abalem, também na Ilha dos Valadares, ocorreu uma roda de conversa intitulada “A influência da música afro-brasileira no fandango caiçara” promovida pelo COMPIR (Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Social de Paranaguá). À Alyssa Produções também promoveu o Baile Charme.

Confira a programação completa:

21/11

19h30 – Pés de Ouro

21h30 – Mestre Eugênio

23h30 – Mestre Zeca — Viola Afinada

01h30 – Bacurau

02h30 – Canutilho Temperado

22/11

12h – Dona Mariquinha

14h – Chimarrita de Itapoá

15h – Exibição de filmes e videoclipes – Praça Mário Roque

19h30 – Pirão do Mesmo

20h – Familia Domingues

21h – Manema

23h – Mandicuera

1h – Fandanguará

2h – Mucunã

04h – Mandipuva

23/11

11h – Orquestra Rabecônica do Brasil

12h30 – WAGUE

16h – Bloco Flor de Macambira.

A 16ª Festa Nacional do Fandango Caiçara de Paranaguá acontece até domingo na Praça 29 de Julho, em Paranaguá. A entrada é gratuita