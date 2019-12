Elas compartilham muito mais do que o mesmo sangue e o mesmo sobrenome, trazem em suas essências o amor pela música. Mas, ainda que nos descrevam e nos contem como poderiam ser algumas sensações, a gente só consegue entender alguns sentimentos quando realmente vivemos aquilo. É assim que Zizi e Luiza Possi têm vivido a turnê que estão fazendo juntas e que chega a Curitiba no próximo dia 13 de dezembro, no Teatro Guaíra. Essa é a primeira vez que elas cantam juntas, num show só delas, aqui em Curitiba.

Luiza, que foi mãe recentemente, agora pode entender o quanto o amor de mãe é algo imensurável. Zizi, que já entendia isso há muito mais tempo, pode ter a honra de olhar para o lado e ver, no mesmo palco, sua filha. “A Zizi é a minha maior referência e durante a minha gestação tive a ideia e a vontade de fazer uma reverência a ela. O Show é uma forma de dizer o quanto ela é importante para mim”, descreveu Luiza, à Tribuna do Paraná.

Juntas, Zizi aos 63 anos e com mais de 40 de história na música, e Luiza, aos 35 anos e com 17 de carreira, têm no palco emoções que talvez não imaginavam que poderiam um dia sentir. ” Durante a infância e a adolescência convivemos bastante com os nossos pais, depois essa relação fica apenas no encontro de família e O Show veio para criar memórias novas. Está sendo muito legal, nos aproximamos mais e está sendo incrível”, considerou Luiza.

Foto: Divulgação.

O nome da turnê, O Show, é bem sugestivo, simplesmente porque tem sido disso que ambas as mulheres têm vivido ao longo de todos estes anos: shows. Luiza contou que o repertório foi escolhido por músicas que influenciaram tanto sua vida, como a de sua mãe. “Vai do lirismo à comédia. É bem variado e tem sucessos, canções inéditas nas nossas vozes, como por exemplo, de Ivan Lins, Gonzaguinha, Milton Nascimento e Gilberto Gil. Também terá músicas italianas, como Mamma e Tarantella [que têm tudo a ver com a descendência de mãe e filha]”, adiantou a cantora.

Além de a chance de ver duas responsáveis cantoras no palco juntas, o que o público também vai poder sentir é a cumplicidade entre mãe e filha, algo que sempre esteve estampado não só nas redes sociais, como se fazem hoje em dia, mas na vida de Zizi e Luiza. “O Show nos aproximou muito. Criamos tudo juntas. Minha mãe tem cuidado de todos os detalhes e dos arranjos. Eu fiquei com a parte prática, da produção e de como tudo vai acontecer”, explicou a filha, traduzindo que até na hora de saírem em turnê, mãe e filha se entenderam bem. “É um trabalho que se completa”.

Em tempos sombrios, onde praticamente todos os valores acabaram distorcidos e as pessoas já não param para olharem umas para as outras, mãe e filha buscam trazer exatamente isso. “Nós estamos criando memórias novas e nos divertindo bastante, esperamos que o O Show seja um momento para as famílias e amigos se unirem e curtirem as nossas canções e com isso também viver bons momentos e esquecer os momentos difíceis”, traduziu Luiza.

Foto: Divulgação.

Poder trazer essa apresentação a Curitiba, para Luiza, é um grande presente. A cantora, que tem uma forte relação com a cidade, disse estar ansiosa porque a capital paranaense foi pensada desde quando a turnê foi planejada. “Eu adoro Curitiba, sempre sou muito bem recebida. Quando resolvemos sair em turnê, era uma cidade que precisávamos ir. Estou muito feliz e tenho certeza que será um grande show”, concluiu. O Show tem ingressos a venda pelo Disk-Ingressos, a partir de R$ 74.