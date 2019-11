A banda de rock norte-americana Kiss vai encerrar carreira com a turnê End Of The Road e se apresenta em São Paulo, Porto Alegre, Curitiba, Uberlândia, Ribeirão e Brasília.

As apresentações serão realizadas em maio de 2020 no Anfiteatro Arena do Grêmio, em Porto Alegre, no dia 14 de maio, na Pedreira Paulo Leminski, em Curitiba, no dia 16 de maio, no Allianz Parque (a Arena do Palmeiras), em São Paulo, no dia 17 de maio, na Arena Eurobike, em Ribeirão Preto, no dia 19 de maio, no Estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia, e no dia 21 de maio, no Estádio Nilson Nelson, em Brasília.

A venda geral de ingressos começa no dia 21 de novembro, a partir das 20 horas (de Brasília), no Ingresso Rápido (São Paulo, Ribeirão Preto e Uberlândia) e no site Uhuu! (Porto Alegre, Curitiba e Brasília).

A primeira passagem da banda no Brasil foi em 1983, com a The Creatures of the Night Tour para shows em São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Em 1994, o grupo retornou em única apresentação, no festival Monsters of Rock, no Estádio do Pacaembu, em São Paulo, e, em 1999, se apresentou em São Paulo e Belo Horizonte.

Somente dez anos mais tarde, o Kiss voltaria com a turnê de 35 anos em São Paulo e Rio.

No ano de 2002, trouxe seu álbum Monster em turnê por São Paulo, Rio e Porto Alegre e em 2015 tocou em Florianópolis e Belo Horizonte, além de ser headliner, mais uma vez, no festival Monsters of Rock, em São Paulo, desta vez na Arena Anhembi.