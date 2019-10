Ela é carioca e ficou conhecida por sua voz logo depois de emplacar a música Too Bad na novela O Sétimo Guardião, da TV Globo. E quem diria que a aposta de Giulia Be, aos 20 anos, surtiria tanto efeito que conseguiria tocar no Rock In Rio e agora abrir os shows da turnê da banda Pentatonix no Brasil? É dessa forma que a jovem, que tem apenas dois anos de carreira, chega Curitiba nesta terça-feira (22), na primeira apresentação da tour da banda dos Estados Unidos pelo país.

Giulia começou a pensar em música nos bastidores do Rock In Rio de 2017, num encontro com a banda Maroon 5. Em 2019, ela estava de novo no RIR, mas não para assistir e sim para se apresentar: participou do show do Projota no palco Sunset. “E até agora não consigo definir o que eu senti. Antes de entrar no palco chorei muito porque foi uma materialização de um sonho. Difícil até explicar a imensidão que aquilo foi. O pôr do sol, um ‘sunset’, que vi do palco e nunca vou esquecer”.

Sua primeira música, lançada neste ano, foi para a novela e fez com que a jovem passasse a ser conhecida primeiro por sua voz. “Muita gente realmente não sabia quem era eu”, brincou a cantora em entrevista à Tribuna do Paraná. Com tão pouco tempo de carreira, às vezes até mesmo Giulia para e pensa o que aconteceu para tudo dar certo tão rápido, mas a resposta talvez esteja na internet. “Eu tive dificuldade no comecinho, pois precisei me provar como compositora. Enfrentei algumas pessoas que duvidavam da minha capacidade, até pela minha idade. Para mim nunca foi tão simples, mas a internet me ajudou muito a conquistar o espaço, as pessoas começaram a entender meu processo de composição e até a me ajudar nisso”. Ouça Too Bad, primeira música de Giulia:

Menina solta mesmo!

A jovem, que tem pouco mais de 1 milhão e 200 mil ouvintes mensais no Spotify, realmente se tornou forte na web e usou isso a seu favor. “A internet tem o poder de dividir, podemos mostrar nosso trabalho de uma forma ainda mais fácil, mas o importante é pensar na responsabilidade que esse trabalho me dá. Quero que as pessoas escutem e fiquem felizes, mas quero fazer música com proposito além de construir minha carreira”.

Mesmo trabalhando intensamente (por exemplo, a entrevista à Tribuna do Paraná foi concedida no carro, enquanto voltava de uma viagem a trabalho), Giulia entende que não é só seu trabalho que a ajudou a chegar até aqui. “Tenho uma relação muito próxima com Deus e isso me faz entender melhor o que acontece. Tudo acontece como deve acontecer, por uma razão. Apenas respeito e continuo trabalhando”, disse ela, reforçando que a música na novela foi o pontapé mais importante até agora. “Sempre vai ter um lugar na minha história, sem dúvida”.

Na primeira música, Too Bad, Giulia canta em inglês, mas em seu segundo lançamento, Menina Solta, a cantora trouxe seu idioma. “As pessoas até se impressionam quando percebem que é a mesma pessoa e acaba sendo um reflexo de como eu tenho amadurecido e que o artista tem que ter coesão no que faz, mas sem se prender. Cresci escutando de Stevie Wonder a The Doors, Caetano Veloso e axé. Tenho muitas referências e o meu amadurecimento enquanto artista é achar, naquele momento, o que me traduz”. Ouça a música nova:

Estreia em Curitiba

A vinda a Curitiba nesta terça-feira é mais uma conquista. Giulia vai ser a responsável por abrir, em três cidades, os shows dos americanos Pentatonix. “Sempre quis ir a Curitiba para conhecer, nunca pensei que um dia iria também para cantar, o que é melhor ainda”, brincou a cantora, que tem muitos ouvintes na cidade, a terceira que mais escuta seu som nas plataformas. “A internet fez com que as pessoas já me conhecessem, mas vai ser uma oportunidade incrível de poder tocar em Curitiba”.

Giulia que disse estar animada para o show por várias razões, contou que preparou surpresas. “O repertório que a gente está construindo está diferente, mas também preparei algumas surpresas, vai ser diferente do que eu fiz até agora”. A apresentação vai ser no Teatro Positivo, com ingressos a partir de R$ 235 e Giulia sobe ao palco antes dos americanos. A venda de ingressos é feita pelo Disk-Ingressos ou na hora, na bilheteria do teatro.