O filme Star Wars – Episódio IX: A Ascensão Skywalker, dirigido por J.J. Abrams, liderou as bilheterias americanas pela terceira semana consecutiva ao arrecadar US$ 33 milhões e se aproximou da marca de US$ 1 bilhão no mercado mundial. Concorrendo com o encerramento da franquia Star Wars, o filme Jumanji: Próxima Fase conquistou US$ 26,5 milhões em sua quarta semana em cartaz. Completam a lista das cinco maiores bilheterias da semana os longas Adoráveis Mulheres, de Greta Gerwig, a estreia da nova versão de O Grito, de Nicolas Pesce, e a animação Frozen 2, da Disney.

